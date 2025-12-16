福士蒼汰主演『東京P.D.』新たなヒーロー誕生を予感させるポスター完成！ 主題歌はsyudouに決定
福士蒼汰が主演する2026年1月13日スタートのドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系／毎週火曜21時）より、新たなヒーロー誕生を予感させるポスタービジュアルが解禁。また、オープニング主題歌をsyudouが担当することも発表された。
【写真】吉川愛、谷原七音、本多力ら、福士蒼汰主演『東京P.D.』出演決定！ “広報課”メンバー登場
本作は、広報と捜査現場の刑事それぞれの意地とメンツ、対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者の経験者が原案を担当し、徹底してリアリティーにこだわり、広報という立場から事件解決に奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。
このたび、syudouによる書き下ろし楽曲「暴露」が、本作のオープニング主題歌に決定した。syudouがフジテレビドラマの主題歌を担当するのは今回が初となる。
syudouはシンガーソングライターとして活躍する一方、音楽プロデューサーとしても精力的に活動しており、Ado「うっせぇわ」やWEST.「努力賞」など数多くの楽曲を手がけている。
本作の主題歌となる「暴露」は、印象的なイントロから幕を開け、syudouならではの毒気を帯びた要素を散りばめた緊迫感あふれる1曲。さらに、自身初となるホーンセクションを取り入れることで、より豪華なサウンドに仕上がっている。気になる音源は、1月13日21時放送の第1話オンエア内で初解禁される。
syudouは「この度は『東京P.D. 警視庁広報2係』のドラマ主題歌という大役を任せていただきとても光栄です。露悪的な曲ばかり作ってきた自分にとって、警察内部の闇を描いた本作は驚くほどなじむ題材でした。ドラマ原案も拝読させていただき、内容に沿うヒリついた展開を魅せる楽曲になったと思います。このドラマとの出会いがなければ『暴露』という楽曲は作れなかったと思うので、大変感謝しております。存分に本作および『暴露』を視聴者の皆様にお楽しみいただけるよう心から願っております」とコメントを寄せた。
また、圧倒的な存在感を放つポスタービジュアルも完成した。警視庁本部庁舎の前に、それぞれの思いを胸にたたずむ広報課2係のメンバー。薄暗いグレーの空に飛び交う書類や、タイトル周辺にコラージュされた事件報道の記事テキストが、日々の業務に追われる広報課のせわしなさを象徴している。「見ているものは、事実か、真実か」という鋭く突き刺さるコピーは、本ドラマのメインテーマへとつながっていくとともに、新たなヒーローたちの誕生を予感させる。
ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』は、フジテレビ系にて2026年1月13日より毎週火曜21時放送（初回15分拡大）。
【写真】吉川愛、谷原七音、本多力ら、福士蒼汰主演『東京P.D.』出演決定！ “広報課”メンバー登場
本作は、広報と捜査現場の刑事それぞれの意地とメンツ、対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者の経験者が原案を担当し、徹底してリアリティーにこだわり、広報という立場から事件解決に奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。
syudouはシンガーソングライターとして活躍する一方、音楽プロデューサーとしても精力的に活動しており、Ado「うっせぇわ」やWEST.「努力賞」など数多くの楽曲を手がけている。
本作の主題歌となる「暴露」は、印象的なイントロから幕を開け、syudouならではの毒気を帯びた要素を散りばめた緊迫感あふれる1曲。さらに、自身初となるホーンセクションを取り入れることで、より豪華なサウンドに仕上がっている。気になる音源は、1月13日21時放送の第1話オンエア内で初解禁される。
syudouは「この度は『東京P.D. 警視庁広報2係』のドラマ主題歌という大役を任せていただきとても光栄です。露悪的な曲ばかり作ってきた自分にとって、警察内部の闇を描いた本作は驚くほどなじむ題材でした。ドラマ原案も拝読させていただき、内容に沿うヒリついた展開を魅せる楽曲になったと思います。このドラマとの出会いがなければ『暴露』という楽曲は作れなかったと思うので、大変感謝しております。存分に本作および『暴露』を視聴者の皆様にお楽しみいただけるよう心から願っております」とコメントを寄せた。
また、圧倒的な存在感を放つポスタービジュアルも完成した。警視庁本部庁舎の前に、それぞれの思いを胸にたたずむ広報課2係のメンバー。薄暗いグレーの空に飛び交う書類や、タイトル周辺にコラージュされた事件報道の記事テキストが、日々の業務に追われる広報課のせわしなさを象徴している。「見ているものは、事実か、真実か」という鋭く突き刺さるコピーは、本ドラマのメインテーマへとつながっていくとともに、新たなヒーローたちの誕生を予感させる。
ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』は、フジテレビ系にて2026年1月13日より毎週火曜21時放送（初回15分拡大）。