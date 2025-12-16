◆プロボクシング三大世界戦▼ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者ノニト・ドネア ▼ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者レネ・サンティアゴ ▼ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマット１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１７日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦の会見が１５日、都内のホテルで行われた。２団体王座統一戦に臨むＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（帝拳）は、「帝拳ジムにベルトを取り戻したい」と３月に同門の先輩・岩田翔吉を破り王座を獲得したＷＢＯ世界同級王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）への敵討ちを誓った。ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也は、世界５階級を制覇したＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネアとダウンの応酬となる激戦も辞さない覚悟を示した。

＊ ＊ ＊

名門・帝拳ジムの“秘密兵器”と期待される高見が、壇上に飾られたサンティアゴの持つ赤いベルトを眺め、決意を強めた。

「ＷＢＯのベルトを見て『（岩田）翔吉くんが持っていたベルトなんだ』とふと思った。海外の選手にベルトが渡っているのはいい気がしない。同じ日本人として、ジムの後輩として、もう一回、（ベルトを）帝拳ジムに取り戻したい」

サンティアゴは３月にジムの先輩・岩田翔吉を判定で下し王座を獲得した。フットワークを駆使したかと思えば、打ち合いも仕掛ける。攻撃の幅が広い難敵だが「相手がどんなスタイルで戦ってきても、対応できるように準備をしてきた。ガツガツ来ても、足を使っても大丈夫」と言い切る。岩田からは「頑張れ」とエールを送られ、敵討ちへの思いはより強くなった。同時にジムの威信を背負い王座統一に挑む覚悟だ。

５日の公開練習では「願望を込めて４ラウンドＫＯ」を宣言した。この日の会見でも改めて「４ラウンドＫＯの気持ちで行く。口に出すことで自分も奮い立つ。有言実行？ 格好いいじゃないですか」と笑う。元ＷＢＣ世界スーパーライト級王者でジムの浜田剛史代表は「本人が４ラウンドまでのＫＯを宣言しているので、そこまでは何も言わずに見ることにする」と全幅の信頼を寄せる。

１０キロの減量を強いられるライトフライ級では、今回がラストファイトとなる。「減量はあと２キロ。範囲内です」と厳しいながらも順調を強調した。「４ラウンドＫＯが決まらないかもしれないが、ＫＯは狙っていく。その覚悟はある」と２３歳の無敗王者は常に強気の姿勢を崩さない。根拠のある自信があるからだろう。（近藤 英一）

◆高見 亨介（たかみ・きょうすけ）２００２年４月５日、東京都新宿区生まれ。２３歳。目黒日大高でインターハイ、国体優勝。アマ戦績は４３勝４敗。２２年７月にプロデビュー。２５年４月に日本ライトフライ級王座を獲得。同年７月にエリック・ロサを下しＷＢＡ世界同級王座を獲得。プロ戦績は１０戦全勝（８ＫＯ）。身長１６７センチの右ボクサーファイター。家族は両親と兄、妹。