プロ野球・巨人で活躍し、近頃はスマートな激変ぶりで話題を集める元木大介氏が、イベントでの近影をアップした。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「おはようございます 昨日のチャリティーイベント名古屋公演無事終了しました！来てくださった皆さん、そして出演してくれた仲間たちに心からありがとう」と感謝の報告。「次回は、１２月２１日キャッチャー会 １２月２２日翔とアキ 東京公演です よろしくお願いします」と予告した。

今季限りで現役を引退した中田翔さん、ソフトバンクの秋広優人内野手ら屈強なアスリートと並んでほっそり。フォロワーは「わぁ〜」「優しい表情」「とても良い顔してますね」「凄（すご）いメンバーですね」「なんかやんちゃなメンバー」などの声を寄せていた。

４月のＹｏｕＴｕｂｅでは「全盛期から体重２０キロ減」と題した動画をアップし、健康のためにマックス９０キロあった体重を２０キロちょっと落としたと語っていた元木氏。８日放送のテレビ東京系「主治医が見つかる診療所」（午後８時）では、７年前に出演した同番組で２型糖尿病と診断されたと説明。コーチ時代の２０年に盲腸で入院した際、血液検査で、失明や「足が壊死（えし）してくる可能性」を指摘されたと明かし、生活改善で健康的にやせた明かした。