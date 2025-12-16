グラビアアイドルの三田悠貴（27）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に発売した1st写真集「み・た・い？」の撮影ショット動画を投稿した。

大きくスリットの入った白いロングワンピース姿や、胸元を大胆に露出した奇抜なデザインの黒やモスグリーンのトップス、白いビキニ水着、白いワンショルダーワンピース水着ショットなど、いろいろな衣装や表情を撮影から1年たってあらためて披露した。

ファンやフォロワーからも「超超超セクシー」「肌の色と柔らかさが最高」「刺激が強過ぎます」「魅力しかない」「たまりません」「来年2冊目の写真集が出るのかな？」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。