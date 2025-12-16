格闘技のBreakingDown（ブレイキングダウン）でリポーターを務めるグラビアアイドルの小島みゆ（32）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。14日に行われた「BreakingDown18」で着用した衝撃的衣装姿を投稿した。

「今年最後のBreakingDown18 前半はRBLガールとして登壇しました」と報告。「この衣装も見納めなので近くでどうぞ」とつづり、黒いエナメル素材で大胆デザインのコスチューム姿のドアップショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃくちゃ可愛い」「セクシーで可愛い」「エナメルブラックキレイ」「アンダーちちがみんなが見ちゃいます」「メロンが落ちそうになってます」などのコメントが寄せられた。

小島は静岡県藤枝市出身。16年にクラウドファンディングで目標額に達し、DVD「はつみゆ」を初リリースしてグラビアデビュー。同年、格闘技Krushの「Krushガールズ」に加入。17年には紺野栞、うさまりあとYouTubeグループ「あんらぶ気分」を結成。20年からの2年間は格闘技K−1の「K−1ガールズ」として「ハイスペックな勝利の女神」のキャッチコピーで活動。現在は格闘技BreakingDownでリポーターも務める。趣味は格闘技観戦、ゲームなど。特技は漫画や似顔絵などのイラスト。JFA東京都サッカー協会4級審判員免許、乗馬ライセンス5級の資格を持つ。身長161センチ。血液型A。