¸µNMB¾åÀ¾Îç¡¢¾×·â¥Ï¥¤¥ì¥°É÷àÊÑ·Áá¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¸ø³«¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈÏ°ÏÄ¶¤¨¡×¡Ö»É·ã¶¯¤¹¤®¡×
¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÀ¾Îç¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Èµ¤·¡¢»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»þ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¶»¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÆÊ¢¤«¤é¹ø¤Î¤¯¤Ó¤ìÉôÊ¬¤Þ¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥ì¥°É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖºÇ¹â¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤À¤è¤©¡Á¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥Ã¥í¡×¡Ö»É·ãÅª¡×¡Ö»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤£¤£¤£¤£¡×¡ÖÂç¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¶»Á°°ÎÂç¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥á¥í¥á¥í¡Á¡×¡Ö¤³¤Î¿åÃå¤Ï¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤È¤ë¤ó¤ä¡Á¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿åÃå¤ÎÈÏ°Ï±Û¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾åÀ¾¤Ï¼¢²ì¸©¸ÐÆî»Ô½Ð¿È¡£16Ç¯¡¢»Ð¤Î·Ã¤¬¤¤¤¿NMB48¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£17Ç¯10·î¤ËÀµµ¬¾º³Ê¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤ÎÂ´¶È¸å¤â¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈDRW¡Ê¥É¥í¡¼¡Ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤Ê¤É¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡£