女優でタレントの秦瑞穂（36）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を投稿した。

先月28日に発売したラストグラビアDVD「Finale」のイベントで着用した衣装を公開。「1部の1着目はコスプレという事でサンタさーん いかがでしたか？」とつづり、胸元を大胆に露出した真っ赤なワンピースにニーハイ白ストッキングを着用し“絶対領域”を披露。バックショットもアップした。

また、別の投稿ではDVDのサンプル動画を投稿し、ゴールドや黒などの布面積小さめビキニ水着、白やピンクなどのランジェリーショットに加え、浴衣姿なども公開した。

ファンやフォロワーからも「サンタコスお似合い」「セクシーサンタ」「Sexy煌めくね」「エチエチ」「色っぽ過ぎる」「美しい曲線美」「クビレが煌めく」「かわいいお尻」「すごーーーーーぃ」「我慢の限界」「たまりません」「美の極地」「ぜひ我が家に来て下さい」などのコメントが寄せられた。

秦は長野市出身。15歳だった05年8月にイエローキャブ新人オーディションでグランプリを受賞し、秦みずほとしてデビューした。12年2月に現在の本名に。16年ミス・ユニバース・ジャパン長野大会で準グランプリを受賞。同年に温泉ソムリエの資格、20年に入浴検定と銭湯検定を取得。「秘湯ロマン」は15年4月から旅人として出演している。