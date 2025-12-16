¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ª¡×µã¤¶«¤Ö¾¯½÷¤òÊ¼»Î¤¬¡ÄËÌÄ«Á¯¡É¼ýÍÆ½êÏ¢¹Ô¡É¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¾ìÌÌ
¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ª¡×
ÍÄ¤¤¾¯½÷¤Î±Ô¤¤ÈáÌÄ¤¬¡¢¿¿ÌëÃæ¤ÎÀÅ¼ä¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤¿¡£2010Ç¯1·î29Æü¸áÁ°1»þ¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÅÞ¡¦À¯¡¦·³¤ÎºÇ¹â°Ì´´Éô¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹Ê¿¾í¡¦ÂçÆ±¹¾¶è°èµÁ´äÆ¶¤Î¡Ö²¸ÆÁÂ¼¡×¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÃÄÃÏ¡£¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤È¿··¿¤Î¥¸¥ë¡Ê¥í¥·¥¢À½·³ÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë1Âæ¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥²»¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¾è¤ê¤Ä¤±¤¿Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÉðÁõ¤·¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤¬Èô¤Ó¹ß¤ê¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë·³·¤¤Î²»¤¬¶Á¤¯¡£¡Ö¥É¥ó¥É¥ó¥É¥ó¡×¤È¹Ó¡¹¤·¤¯Èâ¤ò½³¤ë²»¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢ÇÍÀ¼¤ä²¥ÂÇ¤Î²»¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤¬²õ¤ìºÕ¤±¤ë²»¡¢ÈáÌÄ¤È¤¦¤á¤À¼¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¡¢ÊÕ¤ê¤Ï½¤Íå¾ì¤È²½¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ËË´Ì¿¤·¤¿¥ê¥å¡¦¥Ò¥ç¥ÌÃó¥¯¥¦¥§¡¼¥ÈËÌÄ«Á¯Âç»ÈÂåÍý¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÌÜ·â¤·¤¿´ÉÍý½ê¡ÊÀ¯¼£ÈÈ¼ýÍÆ½ê¡Ë¤Ø¤ÎÏ¢¹Ô¾ìÌÌ¤À¡£Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞºâÀ¯·ÐºÑÉôÄ¹¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËÑÆî´ð¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥à¥®¡Ë¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥å»á¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÑÆî´ð¤Ï2010Ç¯3·î12Æü¡¢Á°Ç¯¤ËÃÇ¹Ô¤µ¤ìÂç¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿²ßÊ¾²þ³×¡Ê¥Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì½è·º¤µ¤ì¤¿¡£Ï¢ºÂÀ©¤Ç¼ýÍÆ½êÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
ËÁÆ¬¤Î¾¯½÷¤Ï¡¢¤Þ¤À4ºÐ¤À¤Ã¤¿ËÑ¤ÎÂ¹Ì¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬´ÉÍý½ê¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Ë½ÎÏÅª¤ÊÏ¢¹Ô·à¤ÎÃæ¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë¿È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÄñ¹³¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢Èà½÷¤ÏÊ¼»Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë½½¿ôÇ¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤Ï¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¸ø¼°¤Î¾ì¤Ç½½ÂåÁ°È¾¤È¤µ¤ì¤ëÌ¼¤òÏ¢¤ìÊâ¤¡¢²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯¿Æ¥Ð¥«¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤âÀ¤½±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ïº£¤â¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤«¤éËÜ¼ÁÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¶âÍ¿Àµ¤òÈãÈ½¤·Áê¼¡¤®¼ºí©¡Ö²ÈÂ²¤´¤È°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¾Ã¤¨¤¿¡×¡Ë
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ËÇÉÊ¼¤µ¤ì²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î¾ÃÂ©¤ò¤¿¤º¤ÍÊâ¤¤¤¿¿Æ¤¬º¯À×¤â¤Ê¤¯»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡×¡Ö¶âÍ¿ÀµÅÞÉûÉôÄ¹¤òÈóÆñ¤·¤¿°ì²È¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬Ï³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÀµ²¸»á¤ÎÌ¼¤¬¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿Æ¤«¤é·Ñ¤°¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÂÎÀ©¤Ê¤Î¤À¡£¸¢ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Éã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶²ÉÝÀ¯¼£¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤È¤â¶âÀµ²¸»á¤Ï°¦¤¹¤ëÌ¼¤Î¤¿¤á¡¢ËÌÄ«Á¯¤ò¶²ÉÝÀ¯¼£¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó·ë¹½¤Ê¤³¤È¤À¡£ÊÑ²½¤ò¼çÆ³¤¹¤ëËÜ¿Í¤Ëºá¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¤è¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¡£