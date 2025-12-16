人気バンド「マカロニえんぴつ」のボーカル・はっとり（32）が15日深夜に放送されたテレビ朝日「ハマスカ放送部」（月曜深夜0・15）に出演。昔住んでいた家を振り返った。

今回は「音楽以外も語らせてくれ！アーティスト魂のプレゼン大会」と題して放送され、「マカロニえんぴつ」のボーカル・はっとり、ギター・田辺由明がゲスト出演して「高円寺の魅力」を語った。

その中で、「夢追人の楽園!高円寺の最新物件情報」が紹介され、スタジオトークになると「環境の点でのこだわり」について話題となった。この話題について聞かれた、はっとりは「僕、昔4万5000円の半地下に住んでたんですよ」と明かした。

この部屋に“高円寺芸人”として出演していたお笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希は「半地下!?珍しい」と驚いた。また同じく“高円寺芸人”として出演していた「鬼越トマホーク」良ちゃんも「えぇ!?」と衝撃を受けていた。

半地下の部屋だったため「湿気が多くて…ゴキブリが多かった。それが本当に嫌で…ゴキブリがいなかったらどこでもいい」と求める環境を伝えた。