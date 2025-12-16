NY株式15日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均　　　48443.23（-14.82　-0.03%）
ナスダック　　　23101.02（-94.15　-0.41%）
CME日経平均先物　50280（大証終比：+40　+0.08%）

欧州株式15日終値
英FT100　 9751.31（+102.28　+1.06%）
独DAX　 24229.91（+43.42　+0.18%）
仏CAC40　 8124.88（+56.26　+0.70%）

米国債利回り
2年債　 　3.506（-0.017）
10年債　 　4.182（-0.002）
30年債　 　4.851（+0.006）
期待インフレ率　 　2.259（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.853（-0.004）
英　国　　4.496（-0.021）
カナダ　　3.412（-0.029）
豪　州　　4.726（-0.001）
日　本　　1.951（+0.005）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.70（-0.74　-1.29%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4343.00（+14.70　+0.34%）

ビットコイン（ドル）
85955.13（-2509.25　-2.84%）
（円建・参考値）
1334万5393円（-389586　-2.84%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ