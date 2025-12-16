ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式15日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均 48443.23（-14.82 -0.03%）
ナスダック 23101.02（-94.15 -0.41%）
CME日経平均先物 50280（大証終比：+40 +0.08%）
欧州株式15日終値
英FT100 9751.31（+102.28 +1.06%）
独DAX 24229.91（+43.42 +0.18%）
仏CAC40 8124.88（+56.26 +0.70%）
米国債利回り
2年債 3.506（-0.017）
10年債 4.182（-0.002）
30年債 4.851（+0.006）
期待インフレ率 2.259（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.853（-0.004）
英 国 4.496（-0.021）
カナダ 3.412（-0.029）
豪 州 4.726（-0.001）
日 本 1.951（+0.005）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.70（-0.74 -1.29%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4343.00（+14.70 +0.34%）
ビットコイン（ドル）
85955.13（-2509.25 -2.84%）
（円建・参考値）
1334万5393円（-389586 -2.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
