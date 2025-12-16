NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で正木清一役として強い印象を残しているのが日高由起刀だ。

日高が朝ドラに出演するのは、NHK連続テレビ小説『あんぱん』に続き2作連続となる。『ばけばけ』の出演者オーディションには287人もの応募者が集まったが、その中から選ばれた一人が日高である。ヘブン（トミー・バストウ）の教え子の中心となる若手トリオの一人でもある清一は松江中学随一の秀才であり、日本の将来に大きな野望を抱く青年だ。同時にどこか子どものような素直さも併せ持つキャラクターとなっている。日高自身、「秀才でありながら少し子供のような一面も持っています」と役柄について語っており、その揺れ動く両面性を演じきっている。

日高は、映画デビュー作『HAPPYEND』で鮮烈な存在感を示し、その後もドラマや映画で着実に経験を積んできた若手俳優であり、俳優としてのキャリアは浅いながらも多彩な役柄に挑戦し、作品ごとに新たな輝きを放っている。本稿では、日高の近年の活躍を振り返りながら、彼が『ばけばけ』で演じる清一がどのように立ち上がっているのか見ていきたい。

日高の俳優キャリアは、まさに映画『HAPPYEND』から始まった。高校卒業後にモデルとして活動していた日高だが、演技未経験ながらオーディションを経てこの映画に大抜擢され、2024年にスクリーンデビューを果たす。『HAPPYEND』ではヒロインの友人であるコウ役を演じ、そのリアルな演技で物語に厚みを与えたと評価された。作品は第81回ヴェネチア国際映画祭オリゾンティ部門に正式出品され、ワールドプレミア上映という快挙も達成。海外の映画祭でお披露目されたことで大きな話題となり、日高自身も国際的な注目を集めることとなった。さらに本作での演技により、第38回高崎映画祭では最優秀新人俳優賞を受賞している。デビュー作にして国内外で高い評価を得たことは、彼の人生における大きな転機となったと言えるだろう。

映画デビュー後、日高はテレビドラマの世界でも着実に歩みを進める。2025年前期の朝ドラ『あんぱん』では、ごく短い出演ながら朝ドラ特有の温かい空気に自然と溶け込む演技を見せた。モデル出身らしい柔らかな物腰で視聴者に爽やかな印象を与えつつ、その中にふと芯の強さをのぞかせるような芝居は、若手俳優ならではの魅力として印象深かった。朝の視聴者層にも違和感なく受け入れられたことで、日高の演技の幅の広さが示されたと言える。

続いて同年夏には、『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）に出演。大森美香脚本のオリジナル学園ドラマである本作で、日高は3年生の生徒会長・鷹野良則役を務めた。男子校と女子校が合併した高校を舞台に、生徒たちの抱える様々な問題にスクールロイヤー（学校弁護士）の教師が向き合うという骨太な青春群像劇の中、日高演じる鷹野は生徒側のリーダーとして重要なポジションにあった。劇中では生徒会長でありながら校則変更をめぐって悩み、不登校にまで陥るという難しい役どころを担い、繊細な心情表現が求められた。日高はこのプレッシャーの大きい役に真摯に向き合い、若者ならではの葛藤や脆さをリアルに演じてみせた。

さらに『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）には第2話からレギュラー出演を果たした。桜田ひよりと佐野勇斗のW主演によるサスペンス作品で、日高は捜査一課の若手刑事・田端春輝役を演じている。田端春輝は27歳のキャリア組刑事で、先輩刑事の小宮山（松尾諭）とバディを組み、誘拐事件の捜査に奔走する役どころだ。これまで高校生役が中心だった日高にとって、自身の実年齢より上の社会人役への挑戦となったが、持ち前の真摯さと熱量で若手刑事のフレッシュさを表現しつつ、シリアスな捜査劇に説得力を与えている。小宮山に振り回されながらも食らいついていく姿は初々しさと使命感が同居し、高い緊張感の中でも埋没しない存在感を示した。朝ドラで見せた柔和な学生像とは一転して、スーツに身を包み事件と向き合う姿からは役者としての新たな一面が感じられる瞬間だ。このギャップこそが日高由起刀という俳優の面白さであり、作品ごとに異なる表情を見せる彼の演技が視聴者を惹きつけてやまない理由なのだろう。

こうしたキャリアを経て臨む『ばけばけ』での清一という役柄は、前述のように秀才ゆえの知的な雰囲気と、年相応の幼さを併せ持つ複雑な人物だ。日高はその二面性を丁寧に掬い取り、コミカルな場面では軽やかさを、シリアスな場面では芯の通った強さを見せている。長身で端正な立ち姿から放たれる凛としたオーラと、内面の機微を丁寧に積み重ねていく繊細な感情表現が絡み合うことで、正木清一は物語の中で静かだが確かな存在感を示していくだろう。物語が進むにつれて、清一がどのように変化し、その過程で日高が見せるであろう細やかな感情の機微やダイナミックな演技の振れ幅に、大いに期待したいと思う。

『ばけばけ』という大舞台での挑戦は、日高にとって俳優人生の大きな節目となるに違いない。朝ドラという国民的な作品で得た経験は計り知れず、彼のキャリアにさらに厚みをもたらすはずだ。いずれも人生の折り返し地点にも至っていない世代の俳優たちが切磋琢磨する中で、日高由起刀がどのように存在感を発揮し、自身の可能性を広げていくのか。今後の活躍から目が離せない。（文＝川崎龍也）