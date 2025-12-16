2026年1月13日よりフジテレビ系火9ドラマ枠で放送がスタートする福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』のポスタービジュアルが公開され、オープニング主題歌がsyudouの「暴露」に決定した。

本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにこだわり、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。

オープニング主題歌は、自身がシンガーソングライターとして活躍するほか、音楽プロデューサーとしても活躍するsyudouが本作のために書き下ろした楽曲「暴露」に決定。第1話オンエア内で初公開される「暴露」は、印象的なイントロから始まる、syudouならではの毒気を帯びた要素をちりばめた鬼気迫る緊迫感がある中で、自身初となるホーンセクションを加えることでより豪華に楽曲を彩った楽曲。なお、syudouがフジテレビドラマの主題歌を担当するのは今回が初となる。

syudouは「この度は『東京P.D. 警視庁広報2係』のドラマ主題歌という大役を任せていただきとても光栄です。露悪的な曲ばかり作ってきた自分にとって、警察内部の闇を描いた本作は驚くほどなじむ題材でした。ドラマ原案も拝読させていただき、内容に沿うヒリついた展開を魅せる楽曲になったと思います。このドラマとの出会いがなければ『暴露』という楽曲は作れなかったと思うので、大変感謝しております。存分に本作および『暴露』を視聴者の皆様にお楽しみいただけるよう心から願っております」とコメントを寄せた。

公開されたポスタービジュアルでは、警視庁本部庁舎の前に、それぞれの思いを胸にたたずむ広報課2係のメンバーの姿が。薄暗いグレーの空に飛び交う書類や、タイトル周りにコラージュされた事件を伝える報道記事の文面が、日々業務に追われる広報課のせわしなさを表現。「見ているものは、事実か、真実か。」というコピーも配置された。

