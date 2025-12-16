マンチェスター・Uvsボーンマス スタメン発表
[12.15 プレミアリーグ第16節](オールド トラフォード)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 10 マテウス・クーニャ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 33 タイラー・フレデリクソン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
ルベン・アモリム
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 19 ユスティン・クライファート
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 2 フリアン・アラウホ
DF 6 フリオ・ソレール
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス・スコット
FW 21 アミン・アドリ
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
