[12.15 プレミアリーグ第16節](オールド トラフォード)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 2 ディオゴ・ダロト

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

FW 10 マテウス・クーニャ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 12 タイレル・マラシア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 33 タイラー・フレデリクソン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

監督

ルベン・アモリム

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 15 アダム・スミス

DF 18 バフォデ・ディアカイト

MF 12 タイラー・アダムス

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 19 ユスティン・クライファート

MF 20 アレックス・ヒメネス

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 40 ウィル・デニス

DF 2 フリアン・アラウホ

DF 6 フリオ・ソレール

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 8 アレックス・スコット

FW 21 アミン・アドリ

FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ

FW 26 エネス・ウナル

監督

アンドニ・イラオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります