◎巨人・佐々木は東洋大で3学年先輩である広島・末包にあいさつするために練習後もベンチ前をうろうろ。「巨人戦で打ち過ぎですって言ってきます」。談笑していましたが果たして…。（5月1日付）

◎中日・藤嶋はゴールデンウイークの思い出を聞かれ「子供の頃から野球の練習ばかりで体はバキバキ。“何がゴールデンだ、クソやろう！”という思い出しかないです」。（同3日付）

◎サングラス姿の楽天・藤井が、新守護神に指名された鈴木翔の囲み取材に乱入し「洗いざらい吐いちゃいなよ」。刑事ドラマのワンシーンかと思いました。（同4日付）

◎日本ハム・浅間はこの日の西武戦のスタメンについて「センターは、イソバターコーンラーメンです」。五十幡と味噌バターでかけました。座布団1枚、差し上げます。（同）

◎「おさるのジョージ」に似ており、チーム内で「ジョージ」と呼ばれる西武・児玉。本人（本猿？）がベルーナドームにやってきて「（一緒に）写真撮ってきたんですよ。写真！」。ちょっと興奮気味でした。（同6日付）

◎楽天・三木監督は試合前、ZOZOマリンのスクリーンを見て「ええな〜。晴れて良かった」。映し出されていたのは、この日の「ビール半額デー」の広告でした。（同）

◎捕手登録の巨人・岸田は一塁でファーストミットを手に守備練習。「脂肪燃焼のためです」とごまかしましたが、有事の時に備えて準備は入念です。（同8日付）

◎21歳の誕生日を迎えた西武・山田は年齢の変化を問われると「ひげが伸びるのが早くなりました」。着実に大人の階段を上っていました。（同10日付）

◎DeNA・田中一塁ベースコーチは、売り出し中の7年目・勝又のがむしゃらな走塁を「競走馬」に例え、「打ってから一塁を駆け抜けるのに、誰よりも速く必死に“ハナ差”でいいからゴールして勝とうとしている感じ」。見事な例えです。（同12日付）

◎オリックス・岸田監督が、来場していたオリックスファンのお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右を指さし「また来てる！」。敵地・エスコンで直接チームを激励に訪れていました。（同15日付）

◎西武OBの金子侑司氏がイベントでベルーナドームを訪問。あいさつを受けた熊代外野守備走塁コーチは「お、久しぶり。どこの韓流スターかと思ったわ」。相変わらずのイケメンでした。（同18日付）

◎甲子園球場入りした巨人・阿部監督は「1日だけ山本由伸貸してくれないかな」とポツリ。7回無失点の快投でしたね。（同22日付）

◎DeNA・中川は右肘手術前最後の登板だった昨年8月12日以来のマツダスタジアムに「マウンドに置き去った“右肘”の忘れ物を取りにきました。これ、隠しマイクでお願いします」。名言風隠しマイク、誕生の瞬間です。（同24日付）

◎22年ドラフト1位のソフトバンク・イヒネは1軍に初昇格。「スポンジになります。すでに吸収もしています」。小久保監督も刺激を受けてほしいと期待していました。（同28日付）

◎きょう7日の日本ハム戦に先発するDeNA・大貫は新庄監督の印象を聞かれると「現役時代からエンターテイナーだなと思っていました。今も野球人口が減る中で、例えばサブスクとかにどう勝っていくのか、とかを考えていますよね。話が飛躍しました」。見事な回答です。（6月7日付）

◎この日が26歳の誕生日の西武・西川。選手からのプレゼントは？「（炭谷）銀仁朗さんから、LINEギフトでプリクラの1回無料券をもらいました」。うれしそうでした。（同11日付）

◎6月10日の“ムトウ”の日に1軍昇格した楽天・武藤は「当然です。合わせてきました」。見事なタイムスケジュールです。（同）

◎DeNA・三森はペイペイドームで古巣ソフトバンクとの一戦前にあいさつ回りで大忙し。「ここに来ると笑顔というより、ピリピリするんですよ。自分でも緊張感があって…」。その思い、伝わってきます。（同14日付）

◎猛烈な暑さの横浜スタジアム。18日に先発予定のDeNA・ジャクソンは「南場オーナーに（球場に）プールの設置をお願いしたいね」。ナイスアイデアです！（同18日付）

◎20日のロッテ戦に先発するDeNA・ケイは、得意の犠打の秘訣（ひけつ）について聞かれると「目をつぶってバットにボールが当たることを祈る」。了解しました。（同20日付）

◎投手練習でノックを受けていたヤクルト・高橋。ボールを後ろにそらし、そこにいた選手に捕ってもらおうとしたが「あ〜…、名前忘れた！」。すぐさま「おいっ！」と突っ込んだのは木沢でした。（同）

◎育成から支配下に昇格したソフトバンク・川口。前日の夕食時に球団から電話がかかってきたという。「食事が終わったら、かけ直してくれと言われましたが、その後に食べた果物の味は覚えてません」。（同21日付）

◎DeNA・戸柱は試合前に前DeNAのロッテ・ソトと旧交を深めて「ソトも今はストレスがあるって言っていたよ」と笑顔。自身のストレスの有無を問われて「ないに決まっているじゃないですか！人生、一度ですよっ」。ベテラン捕手は常に前向きです。（同）

◎楽天・藤井は29日のオリックス戦で京セラドーム初登板。3月のオープン戦ではマウンドに上がったことを思い出しながら「僕、球場MCの方に覚えられていなくて藤井サトシと呼ばれて。京セラの方に覚えてもらえる投球をしたいです」。名前は「聖」と書いて「まさる」と読みます。（同29日付）

◎DeNAが青炎シリーズとして開催した中日3連戦の初日。来場者に配布された選手のイラスト入りTシャツが報道陣にも配られ、球団関係者は「青炎（せいえん＝声援）をお願いします」。そこを通りかかった三浦監督は「じゃあ、1000円で」。お後がよろしいようで。（7月2日付）

◎ほっと神戸も猛烈な暑さ。練習中、外野からベンチに戻ってきたロッテ・吉井監督は、水のペットボトルをを2本手にして再びグラウンドへ。「（ベテラン通訳の）矢嶋さんが倒れそうになってるからね」。優しい指揮官です。（同5日付）

◎山形開催の巨人は、気温33度の酷暑の中で練習。吉川は「淳平さんサウナ行きましょ」と小野淳平広報をキャッチボールに連れ出していました。（同9日付）

◎試合前練習時に甲子園のグラウンドに出てきたヤクルト・嶋ヘッドコーチは「うわ〜、あっつぅ〜」と顔をしかめながら「ん？雨のにおいがするな…」とポツリ。その数分後、バケツをひっくり返したような雨が降り出しました。（同12日付）

◎プロ野球選手の「車事情」の話題にDeNA・田代野手コーチは「だいたいさ、足の遅い選手は速い車に乗りたがるもんなんだよ」。その視線の先には〇〇選手がいました。（同13日付）

◎オリックス・宮城は、15日に球団OBで侍ジャパン投手コーチの能見篤史氏（本紙評論家）から「勝てない投球してるな」と言われたそうで、「（能見氏の）“指導不足です”って言っときました」。独特な師弟関係は健在です。（同17日付）

◎楽天・三木監督は蛍光色の服を着ていた記者に「虫が寄ってきそうやなあ…」。虫もうだるような暑さです。（同20日付）

◎DeNA・大貫は前日入団会見した藤浪との打者での対戦を思い出し「（身長が）大きいし、手が長いし、何だか新幹線が通り過ぎるくらいの球の速さでした」。説得力十分です。（同）

◎全パ・太田はガラポンで打順が9番になり「最悪です…。僕が回すとき、4番が空いていたのに…」。本当に悔しそうでした。（同24日付）

◎全セ・佐野は広陵、明大の後輩である全パ・宗山との思い出を聞かれ「宗山が明治大学行くときにあいさつしてくれて。“明治で頑張ったらプロ行けるじゃん”って先輩面して言ってた自分をひっぱたいてやりたいです」。5球団競合、1年目で球宴出場です。（同）

◎全セ・松葉は試合前のイベントに出演し、あだ名が「課長」であることを紹介されると「名付け親に感謝したいです」と言いつつも「誰か分からないですけど…」。（同25日付）

◎全セ・藤嶋は第1戦に登板を終えていて、第2戦前には「今日はランナーコーチで腕をブンブン回します」。ベンチでも自身の役割に徹していました。（同）

◎練習中、DeNA・牧が記者を指さして「ライト！」。ま、まさか右翼を守れとか？と思ったら携帯端末のライトがつきっぱなしでした。（8月1日付）

◎ヤクルト・オスナは打撃練習を始める前、球場の音響担当者がいる部屋の窓を開けて「ラテンミュージック、オネガイシマス」。真夏の太陽に照らされ南米出身の血が騒いだようです。（同4日付）

◎DeNA・フォードは自慢のあごひげをそって球場入り。「新しい自分になりたかった…」。気分転換が必要なんですね。（同12日付）

◎日本ハム・郡司は全体練習前にもかかわらず、必死にダッシュを繰り返す斎藤を見て「なんでこの時間にそんな走ってるんですか。それならバッティングセンターに行ってストラックアウトでもしてきてくださいよ」。後輩からもイジられる愛されキャラです。（同16日付）

◎17日に先発する巨人・赤星は練習後、大量のペットボトルを抱えて引き揚げ「徳積んでます」。大事なことですね。（同17日付）

◎22日の巨人戦に先発するDeNA・ジャクソンは巨人封じのポイントを「コールドボールね」と回答。後藤向輝通訳から「“冷え冷えボール”で巨人打線を冷えつかせるそうです」と補足され、「ジャクソン、コールド（cold）ボール！」とご機嫌でした。（同22日付）

◎猛烈な暑さのZOZOマリン。守備練習を終えてベンチに戻った西武・デービスは「ハト！ハト！ハト！」。鳩？かと思いきや「Hot（ホット）」でした。（同23日付）

◎夏の甲子園で沖縄尚学が優勝。沖縄出身のDeNA・平良は指笛の話題になると「もちろんできますよ。小学校のときにお風呂で練習するんです。2本指も、（指を）丸めるのも両方できます。当たり前じゃないですかっ！」。トークが進むにつれヒートアップしました。（同24日付）

◎オリックス・川瀬は、プロ初勝利を挙げた23日の楽天戦後の反響について「何人かに“あと199勝だね”って言われました」。大投手への一歩を踏み出しました。（同30日付）