「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」（以下、YSL）が親密なパートナーからの暴力（IPV）の防止と撲滅を目的に行なっているプログラム「暴力は愛じゃない（ABUSE IS NOT LOVE）」のメッセージを拡大するための取り組みとして、新論文「もしあなただったら？（What Is It Like To Be）」を発表した。

本論文は、インスタグラム170万人以上のフォロワーを持ち、メンタルヘルスと人間関係の認識における世界的なオピニオンリーダーである、実存療法士で作家のサラ・クブリック博士と協働し、「混乱、軽視、断絶、感情的な不快感、身体的な苦痛」といったIPVの内部的兆候について考察したものだ。

これらの兆候を探究することで個人やコミュニティが親密な関係におけるIPVを認識し、対処するための新たな方法を提供する。論文の発表に際してクブリック博士は「暴力は必ずしも大声で起こるわけではありません。しばしば沈黙や混乱、そして身体そのものに静かに潜んでいます。こうした内面の兆候を認識することが、IPVサバイバーとその愛する人々が安全と癒やしへの第一歩を踏み出す助けとなるのです」と語る。

また、YSLの公式YouTubeチャンネルでは、同プログラムの一環として行なっているグローバル啓発キャンペーン「それを愛と呼ばないで（DON’T CALL IT LOVE）」のオリジナルムービーを公開している。