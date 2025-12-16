◎巨人・久保巡回投手コーチは田中将への熱血指導後に囲み取材がセッティングされたが、30人以上の報道陣を見て「こんなところで話すの？カラオケのステージしか立ったことないよ」。次はその美声も聞かせてください。（2月2日付）

◎ヤクルト・高津監督は、今季から副キャプテンに指名した村上について聞かれると「俺が（ユニホームの左胸に）マジックで“副将”って書いてやるよ。漢字で」。達筆で知られます。（同）

◎ソフトバンク・栗原はDeNAから移籍してきた同学年の上茶谷の印象について「ご飯を食べながらもずっとふざけてる。ちょっと面倒くさいなと思ってます」。明るい性格で早くもチームに溶け込んでいます。（同3日付）

◎巨人のドラフト1位・石塚の居残り特打で打撃投手を務めた矢野謙次2軍打撃チーフコーチは「やべえ、鼻血出てきた！」と中断。止血して投げ続けると「石塚のバッティングに興奮しちゃったよ。格好つけるから写真撮っていいよ」。なぜか写真まで撮らせてもらいました。（同）

◎西武の黒木はキャンプでオレンジの靴を履き「今年のラッキーカラーです。ゲッターズ飯田の本で見て履いてみました」。移籍1年目に懸ける思いが伝わってきます。（同4日付）

◎巨人のドラフト3位・荒巻は午前8時からの早出練習後にファンにサインを書き始めると、どんどん集まり「月曜の朝って、みんな憂鬱（ゆううつ）なはずなのに凄い元気ですね」と驚きの表情。人気球団の宿命です。（同）

◎DeNAの伊勢は、今年は竹田、21年は入江といずれも明大の後輩がドラフト1位で入団したことに「まさか2人も後輩が入ってくるとは思わなかった。それになぜか2人とも俺よりドラフトの順位が上で…」とぼやき節。19年ドラフト3位。立派な順位です。（同）

◎広島・大瀬良は、元同僚の巨人・丸から伝え聞いたという“戸郷フォーク”を試投。「（巨人に）送り込んだスパイにも感触を報告しておきます」。丸選手は回し者ではなくFA移籍です。（同6日付）

◎指で両まぶたを押すようなしぐさをしていたヤクルト・石川。意図を聞かれると「あれね、コンタクトが乾いてズレそうになるから押さえていただけ。おじさんはドライアイなの」。現役最年長の45歳です。（同7日付）

◎第2クールのMVPを問われた楽天・三木監督は「ブルペンで白井さんの声がデカかった。今年も元気だなって」。有名な白井一行審判員です。（同10日付）

◎日本ハム・伊藤は自らの顔写真が表紙に写った「2025 スポニチプロ野球選手名鑑」を記者から贈られ「え、なんか、僕の顔色悪くないですか？」。確かに、普段よりも色白に見える仕上がりです。（同18日付）

◎朝からの雨と強風で、宿舎で借りた傘が壊れてしまったDeNA・河田外野守備コーチ。「ブロークンだ。撃沈だよ、撃沈」。（同22日付）

◎楽天・三木監督は「エース」という言葉に敏感に反応。「まず、エースって何なの？トランプのエースからきてるの？エースって言葉を知らんのにエースって言ってんの？俺もだけど」。由来は諸説あるようです…。（3月2日付）

◎レジェンドの金言が記されたみずほペイペイドームの選手専用通路。ソフトバンク・小久保監督は「僕は野球の実力はないけど、練習を嫌いにならない実力はある」という自身の言葉について「あれ、俺の言葉？どこで言った？」。（同5日付）

◎今年で34歳になるオリックス・九里は「今まで花粉を認めてこなかったんですけど、限界がありました…。もう今年は認めざるを得ないような目の充血で」。目を背けてきた事実に向き合う時期みたいです。（同15日付）

◎西武の鳥越ヘッドコーチが岸に一塁の捕球指導をしていると、通りかかった平沼も「僕にも教えてください」と志願するも「これは有料やで」。おいくらか気になります。（同17日付）

◎日本ハム・万波は記者が現在36歳であることを伝えると「おお！なんか…僕が思ってたのとジャストです。本当に36歳って感じ。老けてるわけでもなく、失礼ですけど、若々しくもなく」。なんだか複雑な気持ちです。（同）

◎ドジャースの救援右腕ガルシアは「着物を着てみたいんだけどまだ実現できていない。日本は食べ物が最高。スパイシー味噌ラーメンが大好き。オイシイ！」。19年のエンゼルス時代も大谷と同僚の日本通です。（同19日付）

◎グラウンドからベンチに戻る際、ボールの入ったケースにぶつかったDeNA・桑原。「空間認識能力、ゼロや」。（同21日付）

◎東京ドームでの思い出を問われたロッテ・岡が、遠い目をしてポツリ。「吉永小百合ですかね」。19年8月22日の楽天戦で、吉永小百合が起用されていたJR東日本の看板を直撃する特大弾を放ちました。（同22日付）

◎オリックス・宗は試合前練習中、しんみりした曲調の場内BGMが続いたことに「佐藤さん（広報）、開幕なのに曲が暗いです！厳かすぎる！」。しばらくしてアップテンポの曲に切り替わりました。（同29日付）

◎早出練習で汗をかいていたソフトバンク・牧原大はベンチへ引き揚げる際に「32歳、アーリー終わりました！」。元気にプロ15年目の開幕です。（同29日付）

◎ZOZOマリンでのロッテ戦が中止となり、オリックス・古田島はチームバスへ乗り込む前に「清野菜名どこー！」。始球式に登場予定でした。（4月2日付）

◎ロッテ・西野は試合では常に半袖アンダーシャツを着用。次戦も半袖で臨むのか尋ねられ「何で今ごろ、そこがフォーカスされるんすか。ずっと前から半袖なのに！」。今年は4月とは思えぬ寒さだからです。（同）

◎DeNA・田代富雄野手コーチは、今季の牧に対する期待を聞かれると「デブ過ぎないようにね。太り過ぎじゃないよ。デブ過ぎないように、だよ」。コーチの中で表現にこだわりがあるようです。（同3日付）

◎エスコンフィールドの大型ビジョンに日本ハム・斎藤が自らの性格を「マイペース、せっかち」と答えた文字が映し出され、それを見た清宮幸は「え、どっちなの？」。気が早いほうのマイペースということだと思います。（同6日付）

◎楽天・堀内の今季初昇格について三木監督は「使いたいけど、ポジションが1個しかないから半分ずつキカイダーみたいに…」。70年代前半の特撮ヒーローの話に大半の記者はついていけませんでした…。（同13日付）

◎子供に優しい日本ハム・伏見。試合前練習を最前列で見学していた少年野球チームを見つけると、「ジャンケンして！」と打撃手袋をプレゼント。記者には見せない顔をしていました。（同）

◎ZOZOマリンは最大風速19メートルとまるで台風のような強風で、日本ハム・田宮は「前髪がなくなっちゃう〜」。帽子があるので大丈夫だと思います。（同16日付）

◎西武の試合前ウオーミングアップ中、短距離ダッシュで2度フライングした中村剛にネビンは「ヘイ！ツーストライク！」。厳しい助っ人審判がいました。（同18日付）

◎16日に放ったプロ1号の反響について聞かれた楽天・宗山は「お父さんが酒が進んだと言っていました」。息子のホームランが酒のさかなとは、憧れます！（同19日付）

◎切り返しの速さを測るタイム測定中の巨人・岡本は「甲斐さん小回り利くもんな。チョロQみたいに」。意外な例えに周囲は笑いをこらえられませんでした。（同20日付）

◎西武・隅田は、人間と自然な対話ができるAIサービス「ChatGPT」にハマッて活用中で「NISAを始めようかと思っているので、今度は投資のことを聞いてみます」。堅実な性格が出ています。（同21日付）

◎ソフトバンク・津森は球団の依頼で隣接する施設にオープンする「うんこミュージアム」を訪問。「運がつけばと思います」。（同23日付）