「オーソモル」がビューティドリンクを発売　加藤あいがアンバサダーに就任

ドイツ発のサプリメントブランド「オーソモル（orthomol）」が、ビューティドリンク「オーソモル・ビューティ（Orthomol Beauty）」（7日分 6900円、30日分 1万9500円）を12月22日に発売する。

【画像をもっと見る】

オーソモルはドイツで1991年に設立。サプリメント「マルチビタミン＆ミネラル」は、韓国のK-POPアイドルの愛用などで話題を集め、日本人からも支持を得て、2023年12月から日本でも展開する。

オーソモル・ビューティは、ドリンクで、地中海オリーブの果実から抽出した植物エキスにビタミン類とコエンザイムQ10を組み合わせた独自ブレンド「フィタミンQ10コンプレックス」を配合。またコラーゲンペプチドやヒアルロン酸といった栄養素も「美しさを支えるアプローチ」として含まれる。さらにドイツで販売している従来品と比較して、日本版ではコエンザイムQ10を90mg増量、ヒアルロン酸を20mg増量。分子栄養学に基づいたバランス重視の成分設計で、内側から美しさを引き出すための土台作りをサポートする。グルテン・乳糖・人工着色料を使用せず、EUの厳しい基準を満たしたアレルゲンフリー設計で、すっきりとしたオレンジ&パッションフルーツ風味の味わいだ。

商品アンバサダーには俳優の加藤あいを起用した。第1弾のキーヴィジュアルでは、ブランドの哲学である「内側から輝く美しさ」を体現している。今後、季節に合わせた新たなキーヴィジュアルを公開予定だ。

加藤あいは1982年愛知県生まれの俳優。1997年のドラマデビューを皮切りに多くの作品に出演。出演作品には「海猿」シリーズ（2000年〜）、NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」（2013年）などがある。