スポニチ読者はもちろん、球界関係者にも隠れファンが多い名物コーナー「スポニチ隠しマイク」。25年は335人が登場し、計770本が紙面をにぎわせた。栄えある第16代の「隠しマイク大賞」は、自然体の飾らぬマイクで読者を和ませた西武・西口文也監督（53）に決定！西武からは7年ぶりの受賞となった。

西武勢では7年ぶり5度目の受賞。記念のトロフィーを授与された西口監督は「ありがとうございます。何をしゃべっていたか一切覚えてないけど…。大変うれしゅうございます」と喜んだ。

現役時代もマウンドで表情を変えず、その投球スタイルは「柳に風」「ひょうひょう」などと例えられた。そんな自然体な姿は指揮官になっても変わらない。「何を（隠しマイクに）拾われてるか分からない。そんなに意識してしゃべってないしね」。勝っても負けても試合後には丁寧に報道陣の取材に応じる。それも自然体ゆえだ。

「トロフィーは監督室に飾ります」と西口監督。そんな取材の最後にも、世間話のような口調で「隠しマイク」を提供してくれた。「昨日、胃カメラの検査をしたけどポリープもなかった。（監督1年目も）全然ストレスかかってなかったね」。お後がよろしいようで。（鈴木 勝巳）

▽スポニチ隠しマイク ベンチ裏などで選手や関係者が発した笑い＆涙ありのコメントを読者に届けるスポニチの名物コーナー。90年2月の春季キャンプから現在の形になり、20年はコロナ禍の影響で掲載なし。今年で36回目を迎えた。過去には「プロ野球隠しマイクでごめんなさい」（青春出版社）、「プロ野球“名言妄言”伝説1200」（さくら舎）と2度、書籍化された。

《西口監督傑作選》

◎西武の試合前練習中、SNS用のカメラを向けられた山野辺に西口監督は「（山野辺の写真を）待っている人いないやろ〜」。ムードメーカーに愛のあるいじりでした。（4月6日付）

◎前日、報道陣にパンを差し入れしてくれた西武・西口監督にお礼を伝えると「あのパン、タダじゃないよ。1個2万8000円ね」。た、高いっすけど…。（6月2日付）

◎西武・西口監督は3連敗を喫したソフトバンク戦後、報道陣が待ち構えるインタビュールームをのぞいて「いた。スルーしようと思ったのに…」。しっかり取材対応していただきました。（同29日付）