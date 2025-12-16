元乃木坂46で女優・齋藤飛鳥（27）が15日深夜に放送されたテレビ朝日「ハマスカ放送部」（月曜深夜0・15）に出演。家具のこだわりを明かした。

今回は「音楽以外も語らせてくれ！アーティスト魂のプレゼン大会」と題して放送され、人気バンド「マカロニえんぴつ」のボーカル・はっとり、ギター・田辺由明がゲスト出演して「高円寺の魅力」を語った。

その中で、「夢追人の楽園!高円寺の最新物件情報」が紹介され、スタジオトークになると「部屋のこだわり」について話題となった。この話題について聞かれた齋藤は「いつ壊れてもいいものが好きです」と答えた。

この回答に“高円寺芸人”として出演していたお笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希と「鬼越トマホーク」良ちゃんが「いつ壊れてもいいもの?」と目を丸くした。

この反応に「いい家具を買うというよりは、いつ壊れても悲しくない家具がいいです」と説明した齋藤。これに平子は「なるほどね」と相づちをしたものの「ちょっと…分かったフリしましたけど…よく分かりませんね」と渋い表情でコメントして笑いを誘った。