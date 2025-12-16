青春映画「スタンド・バイ・ミー」で知られる米映画監督で俳優のロブ・ライナーさん（78）が14日、西部ロサンゼルスの自宅で妻のミシェルさん（68）と共に死亡しているのが見つかった。AP通信によると、2人の遺体には刺し傷があり、警察は殺人事件とみて捜査している。

現地メディアによると、ロサンゼルス市消防局が14日午後3時ごろに通報を受けて出動。自宅内で夫妻が死亡しているのを確認した。警察の殺人捜査班が捜査を進めている。家族の一人が事情聴取を受けているといい、ピープル誌はライナーさんの長男と報じた。

ライナーさんは1947年、米ニューヨーク生まれ。60年代に子役としてデビュー。70年代のコメディー「オール・イン・ザ・ファミリー」でブレークし、エミー賞助演男優賞を2度獲得した。

84年にコメディー映画「スパイナル・タップ」で監督デビュー。同作はフィクションをドキュメンタリーのように撮影する「モキュメンタリー」という手法を確立させたことでも知られる。

その後も89年「恋人たちの予感」、90年「ミザリー」、07年「最高の人生の見つけ方」などヒット作が多数。幅広いジャンルの作品を世に送り出した。父は「オー！ゴッド」などを手掛けた脚本家で俳優、監督のカール・ライナー氏。