志田未来主演『未来のムスコ』ポスター解禁 追加キャストに箭内夢菜、萩原護ら
志田未来が主演する2026年1月13日スタートのドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）より、ポスタービジュアルが到着。追加キャストとして、箭内夢菜、萩原護、板倉武志、難波なうの出演が発表された。
【写真】未来を取り巻く追加キャストに箭内夢菜、萩原護、板倉武志、難波なうが決定！
阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』を実写化する本作は、志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。
本ビジュアルには、主人公・未来と、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太、そして未来の夫となり得る“まーくん候補”の3人の男性（塩野瑛久・小瀧望・兵頭功海）がそろって登場している。4人が颯太を優しく見守る構図となっており、家族のような温かな空気が伝わる印象的な一枚に仕上がった。部屋の生活感や柔らかな光が、物語の世界観をさりげなく感じさせる空間を作り上げているのもポイントだ。
撮影は終始、和やかな雰囲気で進行した。天野は現場に入るやいなや小道具のおもちゃに興味津々で飛びつき、志田も自然と一緒になって遊びながら会話を弾ませる姿は、まるで本当の親子のよう。その微笑ましいやり取りにつられて、塩野・小瀧・兵頭をはじめスタッフ一同も笑顔に。現場に流れていたその温かな空気が、今回のビジュアルにも丁寧に閉じ込められている。
さらに、未来を取り巻く実力派キャストの出演が続々と決定。
劇団「アルバトロス」の若手劇団員・鈴木理子を演じるのは、『マイ・セカンド・アオハル』（2023年）、『9ボーダー』（2024年）などTBSドラマにも多数出演し、バラエティ番組でも活躍の幅を広げている箭内夢菜。演じる理子は普段は天然だが、ふとした瞬間に鋭い洞察力をのぞかせることもある。
4月期放送の火曜ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』に出演していた萩原護が演じるのは、未来の家の隣に住む現役の理系大学生・芥川圭。圭はある出来事をきっかけに、颯太が“未来から来た男の子”だと気づいているようで…。
劇団「アルバトロス」の劇団員・北山航を演じるのは、自身も劇団に所属し、1月期放送の火曜ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』など映像作品でも活躍している板倉武志。北山は劇団の最年長メンバーであり、場の空気を明るくするムードメーカーだ。
舞台を中心に活躍中の難波なうが演じるのは、入団6年目の劇団員・梅林貴子。金髪がトレードマークで、独特の存在感を放つ。アーティスティックな感性を持ち、劇団員たちに刺激を与える存在だ。
火曜ドラマ『未来のムスコ』は、TBS系にて2026年1月13日より毎週火曜22時放送。
