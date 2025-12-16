「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。作品賞・アニメ部門を受賞した「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」の外崎春雄監督、寺尾優一撮影・フィニッシング演出監督は、「真摯（しんし）に取り組んだ結果」と喜びを語った。

黒いスーツに緑のネクタイの「炭治郎（主人公の竈門炭治郎）カラー」で登壇した外崎監督は「大変うれしく思います。キャスト、スタッフ一同が一人ひとり、真摯に取り組んだ結果だと思っています」としみじみ。初の長編監督作品となった前作「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（２０２０年公開）に続く、シリーズ２度目の受賞に、喜びに浸った。

３ＤのＣＧアニメーションで目まぐるしく動く物語の舞台「無限城」に、「手描きのアナログの作業にこだわって描き続けていた」というキャラクターを乗せて描いた今作。デジタルとアナログの融合を実現させ「大きな、チャレンジングな目標だった。それを劇場で見ていただいた方に評価していただけた」と振り返った。

公開１５０日間で興行収入３８５・３億円突破は、歴代１位の４０７・５億円を記録した前作に相当するペース。その影響は海外にも波及し、日本映画として初めて世界興収が１０００億円を超える空前の大ヒットとなっている。無限城編３部作はまだ第一章。「二章以降もファンの皆さんに楽しんでもらえるように、アニメーション制作に真摯に取り組んでいきたい」と感謝した。

寺尾監督は、アニメ業界に入った頃は倉庫で寝泊まりしていたというエピソードを披露。「これからもっと頑張ろう、と思える業界であると僕たち自身が示していくことが大事。これまで以上に一生懸命作っていきたい」と気合を入れた。（堀北 禎仁）

◆選考委員 浅川貴道（読売新聞文化部映画担当）、荒木久文（映画評論家）、見城徹（株式会社幻冬舎代表取締役社長）、藤田晋（株式会社サイバーエージェント代表取締役会長）、松本志のぶ（フリーアナウンサー）、ＹＯＵ（タレント）、ＬｉＬｉＣｏ（映画コメンテーター）、渡辺祥子（映画評論家）の各氏（五十音順）とスポーツ報知映画担当。