syudou¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó£²·¸¡ÙOP¼çÂê²Î¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡ÖË½Ïª¡×¤¬·èÄê
syudou¤¬¡¢2026Ç¯1·î13Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó£²·¸¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¿·¶Ê¡ÖË½Ïª¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ØÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó£²·¸¡Ù¤ÏÊ¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î2026Ç¯1·î´ü²Ð9¥É¥é¥Þ¡£·Ù»ëÄ£µ¼Ô¡¦ÊóÆ»µ¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤¬¸¶°Æ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢¹Êó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¹Êó¤ÈÁÜºº¸½¾ì¤Î·º»ö¤Î°ÕÃÏ¤È¥á¥ó¥Ä¡¢ÂÐÎ©¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼Ò²ñÇÉ·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡£
syudou¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖË½Ïª¡×¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ësyudou¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÇµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿Í×ÁÇ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë¶ÛÇ÷´¶¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¹ë²Ú¤Ë³Ú¶Ê¤òºÌ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»¸»¤Ï1·î13Æü21»þ¤è¤êÊüÁ÷¤ÎÂè1ÏÃ¥ª¥ó¥¨¥¢Æâ¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
◾️syudou ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó£²·¸¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ïª°Åª¤Ê¶Ê¤Ð¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡ÆâÉô¤Î°Ç¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ê¤¸¤àÂêºà¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¸¶°Æ¤âÇÒÆÉ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆâÍÆ¤Ë±è¤¦¥Ò¥ê¤Ä¤¤¤¿Å¸³«¤òÌ¥¤»¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ØË½Ïª¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ïºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¸Ê¬¤ËËÜºî¤ª¤è¤Ó¡ØË½Ïª¡Ù¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡¢25Æü¤Ësyudou¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãPENTATONIC¡ä¤¬¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏDay1¤ÈÄÌ¤··ô¤Î¤ß¡Ö¥×¥ì¥ê¥¯Àè¹Ô¡×¤Ë¤Æ¸½ºß¼õÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó£²·¸¡Ù
¢§ÊüÁ÷Æü»þ
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ¡Ê²Ð¡Ë 21»þ¡Á21»þ54Ê¬¡¡¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç
¢§¥¥ã¥¹¥È
Ê¡»ÎÁóÂÁ
µÈÀî°¦
ÀµÌ¾ËÍÂ¢
ÃÝºâµ±Ç·½õ
ÂÀÅÄè½ºÚ
Ã«¸¶¼·²»
ËÜÂ¿ÎÏ
µÈ¸¶¸÷É×
¿ÀÈøÍ¤
Ì£ÊýÎÉ²ð
¿á±ÛËþ
¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥
ÄÅÅÄ´²¼£
½ï·ÁÄ¾¿Í
Â¾
¢§µÓËÜ
¥é¥¤¥¿¡¼¥º¥ë¡¼¥àÊý¼°
°¤Éôº»Ìí²Â
°¤ÉôÎ¿Âç
ÅçºêÅÎ¹á
¢§¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
syudou¡ØË½Ïª¡Ù¡Êsyudou¾¦Å¹ / A-Sketch¡Ë
¢§¸¶°Æ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
°Â±Ê±Ñ¼ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡Ê¡ØÂç±ü¡Ù¡¢¡Ø£±£¹£¹£µ¡ÁÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï30Ç¯µßÌ¿¸½¾ì¤ÎÀ¼¡Á¡Ù¡¢¡Ø¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×SP 30Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡ÁÅìµþ¡¦ºë¶ÌÏ¢Â³ÍÄ½÷Í¶²ý»¦¿ÍÈÈ¡¦µÜºê¶Ð¤ÎÆùÀ¼¡Á¡ÙÂ¾¡Ë
¢§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
ÃæÂ¼Î¼ÂÀ¡Ê¡Ø±¡Æâ·Ù»¡¡Ù¡¢¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡ÙÂ¾¡Ë
¢§±é½Ð
´äÅÄÏÂ¹Ô¡Ê¡Ø¾Ð¤¦¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¡Ù¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÆÃ¼ìÈÈºáÀøÆþÁÜºº¡Á¡ÙÂ¾¡Ë
¿¢ÅÄÂÙ»Ë¡Ê¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¡¢¡Ø¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡ÙÂ¾¡Ë
Â¾
¢§À©ºî
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¢§À©ºîÃøºî
¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.fujitv.co.jp/tokyopd/
¡Ú¸ø¼°X¡Û¡÷tokyopd_fujitv
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û¡÷tokyopd_fujitv
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û¡÷tokyopd_fujitv
¢£Blu-ray ¡Øsyudou Live 2025 ¡ÖÈþ³Ø¡× 2025.05.31 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù ¡Ú´°Á´ÈÇ¡Û
¡¦²Á³Ê¡§\7,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Í½Ìó´ü´Ö ¼õÉÕ´ü´Ö¡§11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦¡ÚÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¡§ÃêÁª»²²Ã¸¢ÉÕ¡ÛÍ½Ìó´ü´Ö>³Æ¸ø±éÃêÁª²ñ¼õÉÕ½ªÎ»»þ´Ö¤Þ¤Ç
¡¦²ñ¾ì¸ÂÄêÃêÁª²ñÆâÍÆ¡§
A¾Þ¡§¡Ö¥ß¡¼¥È&¥°¥ê¡¼¥È¡×¤´¾·ÂÔ
B¾Þ¡§¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×
»²²Ã¾Þ¡§¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.¼ÙËâ
02.¤Ø¤Ù¤ì¤±¥¸¥ã¥ó¥¡¼
03.¼è°·Ãí°Õ
04.¥ê¥ô¥¡¡¼¥µ¥ë
05.¥³¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤
06.¥¢¥¿¥·
07.¥¤¥ó¥¶¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥à
08.¥Õ¥é¥ß¥ó¥´
09.Ì¿¹Ë
10.ÃÑ¤µ¤é¤·
11.¿´¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¯Æü¤Ë¤Ï
12.¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï
13.¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È
14.¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
15.¥é¥Ö¥È¥ê¥Ã¥×¥µ¥Þ¡¼
16.¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó
17.¤¢¤¤¤¤ë¤æ¤¥
18.¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë
19.¥Þ¥¤¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£
En1.ºá¤ÈÌª feat. Mori Calliope
En2.¾Ð¤¨
En3.Çú¾Ð
¡¦syudou Live 2025 ¡ÖÈþ³Ø¡×- Documentary Film -
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://official-goods-store.jp/syudou-bluray/
◾️syudou¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãPENTATONIC¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§²£ÉÍBUNTAI
OPEN 13:00 / START 14:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§1Æü·ô¡§\9,800 / 2ÆüÄÌ¤··ô¡§\18,500±ß
¢§DAY1
syudou / ¤¹¤ê¤£ / DREAMERS (Ayase, syudou, ¤¹¤ê¤£, ¥Ä¥ß¥) / NOMELON NOLEMON / YOASOBI
¢§DAY2
syudou / Aooo / Chevon / ¿ÜÅÄ·ÊÆä / ¤Ê¤È¤ê
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
SOGO TOKYO 03-3405-9999¡Ê·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 ¡¿ 16:00¡Á19:00¡¡¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¼çºÅ A-Sketch Inc. / À©ºî Intergroove Productions Inc.
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://pentatonic-2026.com/
