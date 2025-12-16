女子１００メートル障害で今年の東京世界陸上代表の田中佑美が１６日までに自身のＳＮＳを更新。ショートカット姿を披露した。

インスタグラムで「バッサリ！ヘアドネーションをしました」とつづって、ショートカットになった姿をアップした。「いつかやりたいと思っていながら、なかなか伸ばしきれずにいつも途中で断念 柳屋本店さんから黒髪大賞特別賞をいただいた時、ヘアドネーション活動を支援されていると知り、今でしょ！と決意しやっと３１センチ切れるくらいに伸びました」と経緯を説明した。

続けて「ブダペストもパリも東京も、いろんな試合を一緒に走ってきた髪。レース前に、ポニーテールをキュッと結び直して気持ちを引き締めてきました。次は誰かの頭の上で活躍してくれよな！」と感謝を述べて、「またゆっくり伸ばし始めるかぁー」と締めた。

この投稿には「魅力的過ぎます」「心も美しいと、仕草まで美しく見えます」「超似合ってます！」「息を飲む可愛さ」「世界一美しい！」などの声が寄せられている。

◆田中 佑美（たなか・ゆみ）１９９８年１２月１５日、大阪市生まれ。関大第一中で陸上を始め、関大第一高では２０１５、１６年に全国高校総体２連覇。立命大に進み、１９年日本インカレ優勝。２１年富士通入社。２３年４月の織田記念（広島）で１２秒９７マークし、同年夏のブダペスト世界陸上は予選敗退。同１０月のアジア大会銅メダル。２４年パリ五輪は準決勝進出。今年２月は室内の競技会で６０メートル障害の日本記録（８秒００）樹立。７月の日本選手権は初優勝。昨年、男子１１０メートル障害で２２年オレゴン世界陸上代表の石川周平（３０）＝富士通＝と結婚した。１７２センチ。