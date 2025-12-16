ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡¿·¿ÍÁª¼ê¤Ø¡Ö¡Ø¤¤¤Þ¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡£¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¸Î¾ã¤»¤º¤Ë¼ÂÀï·Ð¸³¤ò¡×¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡ºå¿À¤Ï£±£µÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿·¿ÍÁª¼êÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£·Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ý¿·¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£³°¹ñ¿ÍÊä¶¯¤Ï°ì¿Í¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¡ÝÎ©ÀÐ¤ÏÆâ³°Ìî¤ò´Þ¤á¤Æ²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤è¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬ÍèÇ¯¤â¤¤¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤±¤¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ä´»Ò¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤ÏÀè¤¬ÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡Ý²ñ¸«Á°¤Ë¿·¿ÍÁª¼ê¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï
¡¡¡ÖºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¡Ø¤¤¤Þ¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡£Ç¯¿ô¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¼«Á³¤ÈÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¸Î¾ã¤»¤º¤Ë¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç£±Ç¯ÌÜ¡¢£²Ç¯ÌÜ¡¢£³Ç¯ÌÜ¡¢¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡£¸Î¾ã¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀÑ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Ê¤¤¡×