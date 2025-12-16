『東京P.D.』オープニング主題歌はsyudouに決定 音源は初回放送で解禁【コメントあり】
俳優の福士蒼汰が主演を務める2026年1月13日スタートのフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00※初回15分拡大）のポスタービジュアルが解禁。さらにオープニング主題歌をシンガー・ソングライター・syudouが担当することが発表された。
【全身ショット】カッコイイ！全身ブラックコーデで登場した福士蒼汰
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
オープニング主題歌はsyudouによる、このドラマのために書き下ろした楽曲『暴露』に決定。syudouがフジテレビドラマの主題歌を担当するのは今回が初となる。syudouは、自身がシンガーソングライターとして活躍する他、音楽プロデューサーとしても活躍。Adoの『うっせぇわ』やWEST.『努力賞』など、数多くの楽曲を提供している。
本作の主題歌となる『暴露』は、印象的なイントロから始まる、syudouならではの毒気を帯びた要素を散りばめた鬼気迫る緊迫感がある中で、自身初となるホーンセクションを加えることでより豪華に楽曲を彩っている。気になる音源は１月13日（火）よる９時より放送の第１話オンエア内で解禁となる。
また、圧倒的な存在感を誇るポスタービジュアルも完成。警視庁本部庁舎の前に、それぞれの思いを胸にたたずむ広報課２係のメンバー。薄暗いグレーの空に飛び交う書類や、タイトル周りにコラージュされた事件を伝える報道記事の文面が、日々業務に追われる広報課のせわしなさを伝える。「見ているものは、事実か、真実か。」というコピーがそれぞれに突き刺さる言葉として提起され、本ドラマのメインテーマへと繋がっていき、新たなヒーローたちの誕生を予感させるビジュアルが完成した。
■syudou
「この度は『東京P.D. 警視庁広報２係』のドラマ主題歌という大役を任せていただきとても光栄です。露悪的な曲ばかり作ってきた自分にとって、警察内部の闇を描いた本作は驚くほどなじむ題材でした。ドラマ原案も拝読させていただき、内容に沿うヒリついた展開を魅せる楽曲になったと思います。このドラマとの出会いがなければ『暴露』という楽曲は作れなかったと思うので、大変感謝しております。存分に本作および『暴露』を視聴者の皆様にお楽しみいただけるよう心から願っております」
