「今年一嬉しいニュースかもしれない」日本サッカー界に届いた“朗報”にネット歓喜！「泣ける」「楽しみです」
今年７月にアーセナルを退団以降、フリーの状態だった冨安健洋の所属クラブがいよいよ決定する。
移籍市場に精通したファブリツィオ・ロマーノ記者が12月15日、契約が確定したと確信した時に使うお馴染みのフレーズ「HERE WE GO」とともに、自身のSNSにこう投稿した。
「冨安健洋がアヤックスへ、here we go！2026年６月までの契約で口頭合意に達した。短期契約が成立し、メディカルチェックは火曜日に予定されている。 すべて問題なければ、この日本人DFが契約書にサインする。アーセナルをフリーエージェントで去った後の新たなチャプターだ」
正式発表が秒読みとなり、インターネット上では次のような声が上がった。
「ロマーノ砲きたー！ マジで冨安W杯でてくれ 日本史上最高のDFをもう一度あの舞台でみたいよ」
「これだけ休んでオファーくるクラブがアヤックスって相当評価高いんだな」
「世界の冨安、復活！」
「冨安頼む！怪我しないでコンディション上げて代表復帰してくれ」
「今年一嬉しいニュースかもしれない」
「冨安がここまで戻ってこられたことだけで泣ける。W杯まで順調に進んでほしい」
「怪我に気をつけながら暴れてくれ」
「また彼のプレーが見れるのは楽しみです」
膝の故障に苦しみ、昨季は６分だけに出場に終わった27歳の復活を、皆が待っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
移籍市場に精通したファブリツィオ・ロマーノ記者が12月15日、契約が確定したと確信した時に使うお馴染みのフレーズ「HERE WE GO」とともに、自身のSNSにこう投稿した。
「冨安健洋がアヤックスへ、here we go！2026年６月までの契約で口頭合意に達した。短期契約が成立し、メディカルチェックは火曜日に予定されている。 すべて問題なければ、この日本人DFが契約書にサインする。アーセナルをフリーエージェントで去った後の新たなチャプターだ」
正式発表が秒読みとなり、インターネット上では次のような声が上がった。
「これだけ休んでオファーくるクラブがアヤックスって相当評価高いんだな」
「世界の冨安、復活！」
「冨安頼む！怪我しないでコンディション上げて代表復帰してくれ」
「今年一嬉しいニュースかもしれない」
「冨安がここまで戻ってこられたことだけで泣ける。W杯まで順調に進んでほしい」
「怪我に気をつけながら暴れてくれ」
「また彼のプレーが見れるのは楽しみです」
膝の故障に苦しみ、昨季は６分だけに出場に終わった27歳の復活を、皆が待っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】