阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が１５日、西宮市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、現状維持の１億円でサインした（金額は推定）。来季は４年契約の２年目となる。今季は正捕手としてリーグ優勝に貢献し、ベストナインやゴールデングラブ賞も獲得。連覇を目指す２６年は守備の勲章を追い求めていく。

坂本といえば、巧みなリードと球界屈指のフレーミング技術が長所。一方で２３年も２５年も守備率は・９９７だった。近年のセ・リーグでは２２、２３年にヤクルトの中村悠が守備率１０割を達成。「もちろん１０割なのが一番」と狙いを定める。

ただ、安全策で失策や悪送球をせずに守備率１０割だと意味がない。時にはリスクを負ったプレーも求められる。「何がベストなのかというプレーをした結果、１０割だったらいいなという感覚なので」。野球人として、さらなる高みを目指すためにもレベルアップを誓った。

この日も、球団とは日本シリーズで戦ったソフトバンクとの“差”について意見を交わした。今季まで同僚だったデュプランティエも退団決定。日本一奪還へ戦力を上積みするためには、各個人の覚悟が必要だ。

「誰かが抜けるということは誰かのチャンス。そのチャンスは誰にでもある」。女房役として、チームの中心選手として、自身も成長しながらけん引していく。

◆捕手の守備率１０割 直近では２０２３年のヤクルト中村悠平で阪神では９３年の関川浩一が記録。２リーグ分立後は両リーグで計１８人（２０度）記録されている。なお、捕手の規定試合数は出場７２試合。