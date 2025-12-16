「初めての経験でとても新鮮でした!!」姉妹ゴルファーの意外な“初体験”告白にファン注目　妹は日本女子オープン覇者　「制服姿はレア」

堀奈津佳は妹、琴音との珍しい2ショットを自身のSNSに投稿した（C）産経新聞社

女子ゴルフの堀奈津佳（サニクリーン）がインスタグラムを更新。自身の所属先を訪れ、貴重な体験をしたと報告した。

12月15日に自身のインスタグラムに投稿したのは制服姿だった。

【写真】堀奈津佳は妹、琴音との貴重な制服ショットを投稿した

「なんと… 所属契約先であるサニクリーン中国様の制服を着させていただきました!!」という投稿とともに、姉の奈津佳は事務服、妹の琴音は同社の営業服という“レアショット”を投稿。

姉の奈津佳はグレーのジャケットに青と紫のタイが落ち着いた印象を与えるもの。妹の琴音は紺色のブレザーにえんじのタイがワンポイントで映える制服姿となっている。

投稿の中では続いて「似合っていますか 初めての経験でとても新鮮でした 」としながら、「サニクリーン中国様には、どんな時も変わらず応援していただき感謝の気持ちでいっぱいです。2025年シーズンも本当にありがとうございました。」と支えてくれた所属先に感謝の気持ちを伝えている。