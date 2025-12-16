「初めての経験でとても新鮮でした!!」姉妹ゴルファーの意外な“初体験”告白にファン注目　妹は日本女子オープン覇者　「制服姿はレア」

堀奈津佳は妹、琴音との珍しい2ショットを自身のSNSに投稿した（C）産経新聞社

　女子ゴルフの堀奈津佳（サニクリーン）がインスタグラムを更新。自身の所属先を訪れ、貴重な体験をしたと報告した。

　12月15日に自身のインスタグラムに投稿したのは制服姿だった。

【写真】堀奈津佳は妹、琴音との貴重な制服ショットを投稿した

　「なんと…　所属契約先であるサニクリーン中国様の制服を着させていただきました!!」という投稿とともに、姉の奈津佳は事務服、妹の琴音は同社の営業服という“レアショット”を投稿。

　姉の奈津佳はグレーのジャケットに青と紫のタイが落ち着いた印象を与えるもの。妹の琴音は紺色のブレザーにえんじのタイがワンポイントで映える制服姿となっている。

　投稿の中では続いて「似合っていますか　初めての経験でとても新鮮でした」としながら、「サニクリーン中国様には、どんな時も変わらず応援していただき感謝の気持ちでいっぱいです。2025年シーズンも本当にありがとうございました。」と支えてくれた所属先に感謝の気持ちを伝えている。

　堀姉妹といえば仲の良い姉妹ゴルファーとして知られ、妹の琴音は今年の「日本女子オープン」で最終日に68をマークし、通算19アンダーで自身メジャー初優勝。ツアー通算3勝目を飾ったことも記憶に新しい。姉の奈津佳もツアー通算2勝をマークしている。　

　この投稿にはフォロワーの間からも「2人ともお似合いで可愛いじゃないですか！」「一瞬、誰かわかりませんでしたが、とてもお似合いですよ」「確かに高校生みたい」「制服姿はレア」と続々と声が上がるなど、普段のゴルフウェアから離れた珍しいショットに反響が広がっている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]