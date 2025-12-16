現役ドラフトでソフトバンクから楽天に移籍した佐藤直樹外野手（２７）が１５日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。背番号３８での再出発が決まり、大きな野望も公開。「化け物になりたい」。新天地に懸ける強い思いは人一倍だ。激戦外野を勝ち抜き、開幕スタメンを目指していく。

楽天カラーのネクタイで立ったスタートラインだ。球団のイメージを問われると、「活躍したら楽天ポイントが１０万円分もらえると聞いたことがある。いっぱい活躍して、それで生計を立てていきたい」と無邪気に笑った。壮大な野望の裏には、不退転の覚悟がある。

今季はキャリアハイとなる１０４試合に出場し、打率・２３９、５本塁打。飛躍の足掛かりをつかんだ１年になったが、ソフトバンクの優勝旅行には行かずに練習の時間に充てた。テーマは、化け物誕生に向けた自覚。「野球でいうと打撃、あとは考え方。もっと深く野球と向き合いたいと山川さんにお願いしました」と、１１月からすでに修行を開始している。

理想像は同僚の浅村、古巣の柳田というチームの顔だ。杜（もり）の都に誕生する「化け物」が、楽天ポイントを大量ＧＥＴだぜ。