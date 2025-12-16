「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）

大会前会見が１５日、都内で行われた。ＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝は、同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝との団体内統一戦に向けて「倒されても倒せばいい」と、打ち合いも辞さない覚悟を示した。ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝は、ＷＢＯ同級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝との王座統一戦へ、４回ＫＯ決着を強気に宣言。ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑む同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝は悲願の初戴冠を期した。

レジェンドと対戦決定後、初対面を終えた堤は「拳がデカいっすね」と、強打者特有のナックルに目を見張った。会見中から隣のドネアの一挙手一投足を視界の端で観察。「座っているときから（拳が）見えたので確認した。身長も確認して（イメージから）外れることはなかった」と、伝説をつくった両拳以外は想定内だったと強調した。

５階級制覇王者は先月４３歳となり衰えも指摘されるものの、堤は「説明不要のレジェンド。もう一稼ぎというか（今後）大きな試合になると思うので、ドネア選手もモチベーションが高くて強い状態で来ると信じている」と期待。刺し違える覚悟での泥くさい打ち合いも辞さない構えで「倒されても倒せばいい。最後に僕が勝つ。ドネアのパンチを８オンス（の薄いグローブ）でフルで受けられるなんて経験（でき）ない。それも全部楽しむ」とボクサー冥利に尽きる大一番に腕をぶした。

過去２度ドネアを撃破している井上尚弥（大橋）からは「フックをまともにもらったら危ない」と情報収集し「（それは）知っている。何の成果も得られなかった」と冗談めかしていたが、そのコメントが尚弥本人の耳にも入ってしまった。堤は「ビックリした。陰口が先輩にバレた１年生みたいな（笑）。ヤバいヤバいヤバい…」と冷や汗をかきつつ、もちろん打倒ドネアに向けた収穫を得ており「イメージを（頭に）入れることができた」と、大物食いへの青写真を描いていた。