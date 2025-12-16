米中主導以外の「第三の道」

読売新聞社は１５日、生成ＡＩ（人工知能）の利用環境の整備に向けて、「『信頼できる生成ＡＩ』との共生に関する提言」をまとめた。

国産ＡＩの開発などで国の自律性を向上させるとともに、速やかに問題に対応できる体制の整備や雇用対策、思考力や社会性を養う人材教育の構築が柱になっている。

生成ＡＩの開発は米国と中国が先行しており、提言は、日本が主体性を確保できるように政府主導で自律性を高めることを求めた。過度な海外依存に陥ると、相手国との関係次第で接続を制限されたり、安全な利用環境を確保しきれなくなったりする恐れが出てくる。国産ＡＩは、日本の社会に根付いた倫理観や価値観を反映することにもつながる。

具体的には、生成ＡＩを支える国産の大規模言語モデルなど、基盤モデルの開発を官民が一体で進め、日本語による日本の正確な情報を最大限使うべきだとした。

海外の基盤モデルは、利用者が多い英語や中国語などの情報を学習データとして多く使う傾向がある。良質な学習データを集めるため、価値が高い国内製造業などが持つデータの活用も掲げた。

さらに、生成ＡＩを自国で開発する世界の動きに着目し、将来的に日本と海外の利用者が相互に認め合ったモデルを連携させ、「信頼できるＡＩ」がつながる国際的なネットワークを作ることを提案した。米中主導の枠組み以外の「第三の道」を確保する狙いがある。

一方、生成ＡＩを安心して使うには運用ルールや法制度の整備が欠かせず、早急に対応すべきテーマとして、▽開発者や利用者向けの指針の整備▽（人工知能の安全確保を担う政府系機関）ＡＩセーフティ・インスティテュートの体制強化▽関係者の民事責任に関する議論――を提案した。

このほか、事業者の適格性を見極める第三者認証制度の導入や、政府や企業の公式文書の改ざん対策を重要な取り組みに挙げた。

今後は、現場に導入された生成ＡＩが人間の代わりに業務を担うようになり、雇用削減や採用計画の縮小、賃金の低下などを招く恐れがあるとして、政府に事前の対策を求めた。生成ＡＩが新たな格差を生む要因にならないよう、必要な支援を行うべきだとした。

また、生成ＡＩに依存して人間が思考停止に陥らないよう、思考力や社会性を高める新しい人材教育を求めた。特に義務教育では、生成ＡＩの課題やリスクに関する理解を深めて批判的な視点を養うことを求めた。

◇

提言は、４月に創刊した法人向けデジタル媒体「ＤＯＷ ＪＯＮＥＳ 読売新聞 Ｐｒｏ」の契約法人と有識者との勉強会などを基に、社内で検討を重ねた。