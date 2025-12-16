◇アラブ杯準決勝 モロッコ３―０カタール（１５日・カタール）

【ドーハ（カタール）１５日＝金川誉】カタールで開催中のアラブ杯準決勝はモロッコがＵＡＥを３―０で破り、決勝進出を決めた。前半２９分、左サイドからのクロスをＦＷカリムが打点の高いヘッドで合わせて先制。後半は元鹿島のＦＷカイオが１０番を背負ったＵＡＥに攻め込まれる時間帯もあったが、後半３９分にカウンターからＭＦマディウイのミドルシュートが相手ＤＦをかすめてネットを揺らし突き放した。さらに後半アディショナルタイムにも３点目を奪い、試合を決めた。

２２年カタールＷ杯では、アフリカ勢初のベスト４進出を果たしたモロッコ。１２月後半にアフリカ王者を決めるアフリカネーションズ杯を控えているため、アラブ杯にはパリＳＧのＤＦハキミら欧州組の主力選手は招集していない。それでもモロッコ国内組と、カタールやＵＡＥ、サウジアラビアなどアジア圏でプレーする選手たちで完勝し、選手層の厚さを感じさせた。

２６年北中米Ｗ杯では、Ｃ組でブラジル、スコットランド、ハイチと戦うモロッコ。順当に１、２位で突破すれば、決勝トーナメント（３２強）の初戦は、日本が入ったＦ組の２位、または１位との対戦となる。

なお準決勝のもう１試合はヨルダンが１―０でサウジアラビアに勝利。決勝はモロッコ対ヨルダンに決まった。