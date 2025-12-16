ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡¡Ö¼éÈ÷Î¨10³ä¡×¤ÇÂÇÅÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ÀèÈ¯100»î¹ç°Ê¾å¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ê¤éÊá¼ê¥»³¦½é
¡¡ºå¿À¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤¬15Æü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð1²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë·ë¤ó¤À4Ç¯·ÀÌó¤Î2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï33Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Ç¡¢ÀèÈ¯100»î¹ç°Ê¾å¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ê¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤ëÊá¼ê¤Î¼éÈ÷Î¨10³ä¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¡£º£µ¨¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÇÔ¤ì¤ÆÆ¨¤·¤¿ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¤â¡¢Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤¬¡¢µæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Î¡È2´§¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¼éÈ÷Î¨10³ä¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ê¼éÈ÷Î¨¡Ë10³ä¤Ê¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡¡º£µ¨¼éÈ÷Î¨¡¦997¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿ô»ú¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»þ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈÈ¤·¡¢¾¡Éé¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î·®¾Ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ê¥ê¥¹¥¯¾µÃÎ¤Ç¹¶¤á¤ë¡Ë´¶³Ð¡£¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÊºÝ¤É¤¤¡ËÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¹¶¤áÂ³¤±¤Æ¤³¤½¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¦¥È¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¼éÈ÷Î¨10³ä¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÂÁ´¤Ë¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¡¢Â¿¾¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈÈ¤·¤Æ¤Ç¤â¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ï¡¢¾ìÌÌ¤È¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡£²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿·ë²Ì¤Ç10³ä¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡ºå¿À¤ÎÊá¼ê¤Ç¼éÈ÷Î¨10³ä¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢93Ç¯¤Î´ØÀî¹À°ì°ÊÍè33Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ºäËÜ¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£100»î¹ç°Ê¾åÀèÈ¯¤·¤Æ¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢97Ç¯¤Î°ËÅì¶Ð¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Î¤ß¡£Íèµ¨Ã£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£º£µ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿117»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡ÊÀèÈ¯108¡Ë¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ12¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡·ÀÌó¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¾å¤Ç¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤âµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¡¢²þ¤á¤ÆÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¡ËÎÏ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¡¤ÄÌîµå¡¢µ»½Ñ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ËÃå¼ê¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÂÎ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¹½¤¨¡£ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢´°Á´Ìµ·ç¤ÎÀµºÊ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£¡¡¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë
¡¡¡û¡Ä¥×¥íÌîµå¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¼éÈ÷Î¨10³ä¤òÃ£À®¤·¤¿Êá¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÂÀÅÄ¡Ê³Ú¡Ë¤Þ¤Ç19¿Í¤Ç22ÅÙ¡£ºå¿À¤Ç¤Ï93Ç¯¤Ë´ØÀî¹À°ì¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êá¼êÀèÈ¯100»î¹ç°Ê¾å¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1997Ç¯¤Î°ËÅì¶Ð¡ÊÀ¾¡Ë¤Î¤ß¡£
¡¡¢ãÍèµ¨Ç¯Êð1²¯±ß°Ê¾å¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿15¿Í¢äºå¿À¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð1²¯±ß°Ê¾å¤ÏºäËÜ¤Ç15¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1²¯±ß°Ê¾å¤Î¿Í¿ô¤Ç¤Ï¡¢05Ç¯µð¿Í¡¢18¡¢25Ç¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î14¿Í¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨1²¯±ß°Ê¾å¤Ç¡¢Áý³Û¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëº´Æ£µ±¡¢ºÍÌÚ¤â¹¹¿·¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£