虎でも“Tポーズ”を決める。阪神ドラフト3位・岡城が、新入団選手発表会の壇上で、一足早く塁上パフォーマンスを披露した。

「タイガースでもヒットを打てたら、塁上で“Tポーズ”をしたいなと思っています」

タテジマに袖を通した初の大舞台で、さっそく“爪跡”を残した。「なんかインパクトがあることができないかなって思って3日前くらいに考えました」。行き着いた答えが、大学1年時に先輩が発案し、筑波大野球部で定着した“Tポーズ”だった。安打で出塁した際には、塁上で片方の腕を顔付近まで水平に上げ、その中ほどをもう片方のこぶしで支えて筑波大の頭文字“T”をつくるのがお決まりだった。「ご縁もあって同じ“T”が使えるなと思いました」。来季からは、タイガースの頭文字“T”としてポーズを継続する。

明るい性格で、大学では自他ともに認めるムードメーカーだった男は、新入団選手発表会後のファンクラブイベントでも主役を担った。特技のけん玉を披露し、拍手喝采を浴びた。小学生時代にハマり、複数の技を連続で決める日本一周と世界一周が得意技だという。「だいたいそれをやっておけば盛り上がる（笑い）。ストレス解消にもなる」。入寮時も“マイけん玉”を持参するつもりだ。

もちろん本業でも、主役の座を狙う。会見の場では自らを鼓舞する意味を込めて、あえて高い目標を掲げた。「1番センターで、スタメン出場することを目標に頑張っていきたい」。不動の切り込み隊長として君臨する近本から、その定位置を奪い取る構えだ。

「なるべく高い目標をつくりたいなと思っていたので、そういった部分で近本選手から1番センターを奪い取るぞという気持ちで頑張りたい」

最大の武器は近本にも引けを取らない50メートル走5秒82の俊足。数え切れないほどの“Tポーズ”を繰り出すためにも、まずはレギュラーの座をつかみ取る。（山手 あかり）

≪主な塁上パフォーマンス≫

▽ペッパーミル ヌートバー（カージナルス）のこしょうをひくポーズ。23年のWBCで日本代表に波及して話題となり同年の流行語大賞にもノミネートされた。

▽ヒップロック ドジャースのパフォーマンスで、自軍ベンチに向かって万歳をしながら片足をあげ、腰をひねるポーズ。大谷の影響で日本でもメジャーになった。骨盤と股関節のエクササイズが由来。

▽カモメポーズ 阪神・佐藤輝が前川のまゆ毛を「カモメみたいな形」と言ったことから誕生した。両手を広げてヒラヒラと動かすポーズ。

▽アイブラックポーズ 阪神・森下がみせる指先で両目のアイブラックをなぞるポーズ。アイブラックを使用する佐藤輝と「アイブラック兄弟」と呼ばれたのが始まり。