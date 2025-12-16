阪神のドラフト4位・早瀬は背番号「44」に決まった。球団新人投手が付けるのは61年村上俊義以来65年ぶりで、ドラフト新人投手では初となる。虎党なら誰もが知る伝説的番号。右腕自身も「バース選手のイメージがあります」と笑い、そして頼もしく言葉を継いだ。

「44は野手の番号のイメージがありますけど、それを投手で付ける。44と言えば“阪神の早瀬朔”と思ってもらえるような投手になりたいと思います」

信念にもとづき、強気なコメントを繰り出した。座右の銘は『弱気は最大の敵』。これは「炎のストッパー」と呼ばれた元広島の故津田恒実さんの信条として有名だが、07年生まれの早瀬は「（楽天の）則本さんのです」と説明した。

津田さんに憧れてグラブに刺しゅうを入れ、背番号も同じ「14」を背負う則本が24年に守護神転向した際に、クローズアップされたフレーズ。早瀬が知ったのは、則本が小学校時代に所属した滋賀・多賀少年野球クラブと試合をした際に相手監督から教わった時だった。原点とも言える言葉を胸に、プロでも強気の投球を貫く。