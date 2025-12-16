阪神ドラフト2位・谷端は、「男・村田」の背中を追う。新入団会見の場で披露した背番号は25。同じ日大出身の先輩で、来季からDeNAの2軍監督を務める村田修一氏のような活躍を思い描いた。

「まずはプロ野球選手として、いい意味で堂々と落ち着いてプレーしていきたい」

背中も押された。現役生活15年で通算360本塁打、1865安打をマークしたスラッガーとは、今月上旬に都内で開催された「日大野球部創部100周年記念祝賀会」で初対面。一流のオーラに圧倒され、「自分の良さを発揮して頑張って」とエールも送られた。「25番は谷端と思ってもらえるような活躍をしないといけない」。先輩の期待も背負い、決意を新たにした。

「立石が一番見られていると思う。（自身への注目が薄まって）逆に捉えるとやりやすい。はい上がりたい」

自らの存在感を示すためには、同じ右打ちで主戦場とする二、三塁などのポジションもかぶる同1位・立石をしのぐアピールが必要。「立石より活躍したいという思いが、ユニホームを着て強くなりました」。ユニホームを着てグラウンドに立てば、順位は関係ない。

東都大学リーグで3年春秋に2季連続首位打者に輝いたヒットメーカー。偉大な大先輩の背中を追いながら、ゴールデンルーキーとの競争を制す覚悟だ。（石崎 祥平）