阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が１５日、大阪市内のホテルで行われた新人選手入団会見の壇上で、大学時代にヒットを打って塁上で行っていた「Ｔポーズ」を披露した。プロでも「Ｔポーズ」を決めることを意気込み、掲げた目標は「『１番・センター』でスタメン出場」。“打倒近本”を目指していく。

初々しいタテジマ姿に愛らしい笑顔で「Ｔポーズ」を披露すると、会見場の空気が一気に和んだ。これが岡城の魅力の一つだ。明るい性格で筑波大時代もチームのムードメーカーだった。阪神でも“盛り上げ隊長”に名乗りを上げた。

「筑波大学でヒットを打ったら、筑波の頭文字をとった『Ｔポーズ』をやっていた。それがタイガースにも当てはまるので、もしヒットを打ったら塁上で『Ｔポーズ』をしたいと思っています」

大学時代にチームを盛り上げるためにしていたのが腕をＴの形にする「Ｔポーズ」。くしくもタイガースの頭文字もＴなだけに、継続していきたい考えだ。チームでは森下や佐藤輝らもよく塁上ではポーズを披露。ホームランを打った時のエルボータッチは恒例となっている。他にも前川の「カモメポーズ」はグッズ化されるなど、チームとファンの一体感を生んできた。岡城も打って「Ｔポーズ」を決め、持ち前の明るさで球場全体を盛り上げていきたい。

もちろん戦力となっていく気持ちも強い。「『１番・センター』でスタメン出場するのを目標に頑張りたい」。大学でも中堅を守り、５０メートル走５秒８の俊足を生かした広い守備範囲がセールスポイント。それに加えパンチ力のある打撃も魅力だ。

阪神では近本が不動の「１番・中堅」。岡城も「全盛期で一番タイガースを引っ張っているといっても過言ではない選手」と尊敬のまなざしを向ける。ただ、「自分としてもなるべく高い目標を作りたいなと思っていたので、『近本選手から１番・センターを奪い取るぞ』という気持ちで頑張りたいなと考えました」と強気に臨む覚悟だ。

この日初めてユニホームに袖を通し、「中学生で初めて学ランを着た時のよう」と期待と不安が入り交じった。夢見ていたプロの世界で目標とするのは阪神ＯＢの糸井嘉男氏だ。「走攻守の三拍子そろったオールラウンダーな選手を目指して頑張りたい」。プレーでもキャラクターでもファンを魅了する選手になっていく。