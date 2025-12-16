女優の大竹しのぶ（68）が15日、自身のインスタグラムを更新。長男・二千翔さんの結婚披露宴の“再現”に感動した。

大竹のモノマネをしている中垣みなの投稿を引用。14日放送の日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま」で二千翔さんの披露宴の様子を再現したもので、さんまのモノマネをするほいけんた、長女・IMALUのモノマネをする寛香とも共演。

大竹は「さんまさんの番組で放送された、息子の結婚披露宴の再現との事でした。まさか息子が披露宴をあげた同じ場所で撮影をしたなんて、びっくり。そして着ているものもそっくりで、それにも驚きました」とつづり「すごいなあ。みんなが幸せな気持ちになったあの時間が蘇りました」と続けた。

中垣も「またまた大竹しのぶさんになりきらせていただきました 実際に二千翔さんがお式をあげられた乃木會館にての撮影 本当に素敵なご家族だなぁ 改めて、二千翔さんおめでとうございます 益々さんまさん大好き 久しぶりにほいけんたさんと寛香ちゃんも会えたの楽しかった 二千翔さん役の方がすごくよく似てたんだよ〜プライベートの眼鏡かけてる姿が特によく似てたんだよ〜」と報告している。

フォロワーからは「そっくりでびっくり!!」「全員本物!?かと思ってしまった」「しのぶさんご一家、ほんとにステキだなーっていつも感動してます」「完璧」「イマルちゃんも似てる！本物かと！」「そっくりで、しのぶさんの投稿見るまで本物だと思っていました」などの声が寄せられていた。