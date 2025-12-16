ROSIER by Her lip to新作♡星屑のように煌めくStella Lace Bra Set

ROSIER by Her lip toから、特別な瞬間を彩る新作ランジェリー「Stella Lace Bra Set」が登場します。静寂な夜空に瞬く星から着想を得たデザインは、極小スパンコールが織りなす繊細な煌めきが魅力。レースとチュールの美しいコントラストが、素肌そのものを引き立ててくれます。日常の中にさりげない高揚感を添える、大人のためのエクスクルーシブな一着に注目です。

星屑を纏うセンシュアルデザイン

「Stella Lace Bra Set」は、星屑のような極小スパンコールを贅沢に編み込んだモダンなローズ柄ストレッチレースが印象的。光を受けるたびに繊細な輝きを放ち、肌を美しく照らします。

ストラップとアンダーに配したシアーなチュールが軽やかな抜け感を演出し、胸元の小さなスカラップがROSIERらしいセンシュアルな曲線美を表現。

ショーツは前後ともにVラインを描くフルレース仕様で、ウエストやバックスタイルまで美しく魅せてくれます。

選べる2色と豊富なサイズ展開

カラーは、深紅の輝きが特別感を演出する＜stella rouge＞と、漆黒の夜空を思わせる＜stella noir＞の2色展開。どちらもレースとチュールの配色にこだわったエクスクルーシブ仕様です。

Stella Lace Bra Set



価格：12,000円(税込)

カラー：stella rouge／stella noir

ブラサイズ：B70／B75／C65／C70／C75／D65／D70／D75／E65／E70／E75／F65／F70／F75

ショーツサイズ：S／M／L

発売日と購入方法をチェック

2025年11月29日(土)より、有楽町マルイ店・House of Hermeにて先行発売を開始。12月5日(金)19:00からは、公式オンラインストアにて一般発売されます。

特別なシーズンに向けて、自分へのご褒美や大切な日の一着としてもおすすめです。

ランジェリーから仕込む特別感

星のような煌めきを纏う「Stella Lace Bra Set」は、身につけるだけで気分を高めてくれる存在。ジュエリーのように華やかでありながら、日常にも溶け込む絶妙なバランスが魅力です。

ROSIER by Her lip toならではのこだわりが詰まった新作で、いつもの毎日に少しだけ特別な輝きをプラスしてみて♡