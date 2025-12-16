シンガー・ソングライターのさだまさし（７３）の、７日に終了した「さだまさしコンサートツアー２０２５ 生命の樹〜Ｔｒｅｅ ｏｆ Ｌｉｆｅ〜」から、１１月２２日の東京国際フォーラム公演がＷＯＷＯＷライブで放送、配信される（今月２８日、後９・４５。来年１月１５日、後７・００。終了後にＷＯＷＯＷオンデマンドで１カ月アーカイブ配信）。さだがこのほど、デイリースポーツのインタビューに応じ、「季節を旅する」をテーマにしたコンサートの見どころや、７３歳を迎えての展望を語った。

「季節を旅する」というテーマは、さだが１９７３年にデビューした時のユニット「グレープ」を「あっちこっちで聴かせてあげようよ」という発想から浮かび上がった。吉田政美とのコンビであるグレープは７６年の解散後も何度か復活し、４月にもツアーを行ったが、追加公演を含めて４カ所とあって涙をのんだファンも多かったのだ。

グレープはデビューシングルが「雪の朝」で代表曲が「精霊流し」など季節の歌が多く、さだがソロになってからも、今ツアーのセットリストに入った「つゆのあとさき」や、山口百恵さんに提供した「秋桜」など、その傾向は変わらない。

季節を歌う理由を、さだは「一つはこの国で生まれ育ったっていうこと。大きな出来事は必ず季節の思い出がくっついていますよね。歌いたいテーマをその季節にはめ込んでいくと温度感まで伝わる。空気感と色合いが出しやすい。１曲の歌の中で何を伝えていくのかっていうと、体感だと思う」と説明する。

セットリストは「ちょっと通好みにしようかっていうんで、『つゆのあとさき』だとか『晩鐘』だとか『桐の花』だとか渋めのものをいい季節に配置して、グレープの春の歌は『初恋駅』と『縁切寺』。アンコールまでの最後の３曲はこのアルバム（５月に発売した『生命の樹〜Ｔｒｅｅ ｏｆ Ｌｉｆｅ〜』）から」といった選曲に着地。「案山子」や「北の国から」といった代表曲も入り、グレープも３カ所で登場と、名物のロングトークも含めてさだの魅力が存分に発揮されたツアーとなった。

さだは７３歳になった今年を「年を取ったぞっていう心の整理ができた年」だと振り返った。好きなゴルフを例に「若い人と同じようには動けないけど、若い時からずっとやってきた経験値があるから、どうにか心の中で処理できるっていう自信が湧いてきたところはありますよね」といい、「おじさんってこういう強みがあるんだよみたいなのが出せるっていうことは、音楽でもできる」と手応えを強めている。

今ツアーは４２公演あり、インタビューの時点でソロ公演は通算４７２０回を超えていた。さだは「４７２０回人の前に立ってお金もらって歌うっていう怖さを毎日経験してきた人間の経験値ってかなり強い。だからステージ上で何が起きてもどうにかなる。予定通り行かなくていい、伝えたいことをちゃんと伝えることが大事なんで」という境地に達している。

幅広い年齢層から支持されてきたさだだが、今ツアーが始まった時から「４０代男性のファンクラブ加入が増えている」という。さだは「こういう歌があるって支えにしてくれる子たちが増えたのかな」と推察し、「１０年後か２０年後に咲く花を今は育てている。そろそろ歌の言葉が聞きたいなっていうころに対応できるようなものを、今作っておいてあげようと思ってね」と話した。

既に来年のグレープのツアーが発表され、ソロでも「来年もツアーをやろうと思っています」と笑う。「歌ってないテーマいっぱいあるんで、これ間に合うのかなっていう焦りがちょっと出てきましたね。全部歌いきれるのかな。いっぱい歌いたいことあるのに歌いきれないぞ」。

３歳でバイオリンを始めてから７０年−さだまさしの音楽の泉は、涸れることを知らない。

◇さだまさし １９５２年４月１０日生まれ、長崎市出身。３歳からバイオリンを学ぶ。７２年、吉田政美とグレープ結成。７３年デビュー。７４年、「精霊流し」が大ヒット。７６年、解散。ソロ活動開始。７９年、「関白宣言」が大ヒット。日本初の１２インチシングル「親父の一番長い日」発表。ＮＨＫ紅白歌合戦初出場。８１年、ドラマ「北の国から」の音楽を担当。監督・主演映画「長江」公開。８３年、結婚。０１年、初の長編書き下ろし小説「精霊流し」発表。２１年、ＮＨＫ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」出演。