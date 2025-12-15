長年の仕事を終え、定年を迎える瞬間は、多くの人にとって人生の節目です。「これからは好きなことができる」「毎日が日曜日」--そんな期待を抱く人も少なくありません。しかし、家庭内では「第二の人生」が始まるのは本人だけではなく、家族にとっても大きな転機となります。とくに、退職後に夫婦で過ごす時間が急増したことで、衝突が生まれるケースも増えています。

「明日から、好きに過ごしていいんだよね？」

中村和彦さん（仮名・65歳）は、地元の製造業で40年以上働き、60歳で定年を迎えました。退職金もある程度は受け取り、公的年金は夫婦合算で月18万円。ローン返済も終わっており、「これでようやく、のんびり過ごせる」と肩の荷を下ろしたといいます。

「会社の同僚に花束をもらって、帰宅途中にコンビニで好きな酒とつまみを買ったんです。やっと自由になれた、そう思っていました」

しかし--翌朝。コーヒーを飲んで新聞を広げようとした瞬間、キッチンに立つ妻から“まさかの一言”が飛んできました。

「今日から朝食後は、食器洗いとゴミ出し、よろしくね」

その日から、和彦さんの「自由な生活」は一変しました。掃除機をかけ、買い物リストを握りしめてスーパーに向かい、夜は妻の帰宅前に洗濯物を取り込む--。

「最初は『手伝い程度』だと思っていたのが、気づけば“主夫”のような毎日でした」

家事に慣れていなかった和彦さんは、洗濯物を色落ちさせたり、味噌汁を焦がしたりと失敗も多く、妻にたしなめられる日々が続きました。次第に、口数も減り、家の中に気まずい空気が流れるようになったといいます。

ある日、“我慢の限界”を迎えた和彦さんは、ついに妻に尋ねました。

「俺、なんでこんなに“主夫”みたいなことをしているんだ？」

すると妻は静かに答えました。

「私が40年間、毎日やってきたことよ。あなたも毎日家にいるんだから、やってくれて当然でしょ」

その言葉を聞き、和彦さんはようやく気づいたといいます。「自由」とは、“自分勝手”とは違うということ。そして、妻にとっての「日常」を、初めて実感したのです。

夫婦で築く「第二の人生」のかたち

現在、和彦さんは週3日、地域の図書館でボランティア活動をしています。家事の分担も少しずつうまくいくようになり、毎週土曜には夫婦で散歩するのが習慣になりました。

「最初は“地獄”だったけど、今は“やり直し”の時間だと思えるようになった。定年後って、 人生の“再スタート”でもあるんですね」

総務省『家計調査（2024年）』によると、無職の高齢夫婦のみ世帯の平均支出は月約25.6万円。一方で、可処分所得は平均22.2万円にとどまり、毎月約3.4万円の赤字が発生しています。多くの世帯にとっては「公的年金だけでは不安」というのが実情です。

こうした中、定年後の生活をより良いものにするには、家計の見直しだけでなく、再雇用や地域活動など、収入や生きがいの確保を模索することも求められます。さらに、夫婦で家事を分担することは、金銭的な負担を補うだけでなく、互いの理解や信頼を深めるきっかけにもなるでしょう。