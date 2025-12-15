日経平均は668.44円安の「50,168.11円」で取引終了…構成銘柄は6割近く上昇も、値がさ株が指数を押下げ【12月15日の国内株式市場概況】

2025年12月15日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

12月15日の日経平均株価は、前週末の米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、下落して寄り付きました。その後も、今週開催予定の日銀金融政策決定会合で利上げ観測が強まるなか、市場はリスク選好姿勢が後退、前日比668.44円安の50,168.11円で取引を終えています。もっとも、日経平均構成銘柄の騰落数は値上がり130銘柄に対して値下がりが94銘柄、変わらずが1銘柄と上昇銘柄が6割近くを占めており、値がさ株が指数を下押しした格好です。

日経平均株価の寄与度下位は、アドバンテスト〈6857〉、ソフトバンクグループ〈9984〉、TDK〈6762〉、ファナック〈6954〉、東京エレクトロン〈8035〉となり日経平均を押し下げた一方、寄与度上位は、リクルートホールディングス〈6098〉、信越化学工業〈4063〉、イオン〈8267〉、トヨタ自動車〈7203〉、豊田通商〈8015〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は22億6,400万株となり前日と比べて増加した一方、売買代金は5兆1,128.09億円となり、前日と比べて減少。

業種別では、陸運業、銀行業、輸送用機器、サービス業、小売業などが上昇した一方、非鉄金属、鉄鋼、電気機器、機械、その他製品などが下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位がフィットイージー〈212A〉で+500円（+21.18%）の2,861円、2位がホギメディカル〈3593〉で+1,000円（+17.39%）の6,750円、3位がメディカル・データ・ビジョン〈3902〉で+80円（+17.32%）の542円となりました。

一方下落率は、1位がKLab〈3656〉で−35円（−8.64%）の370円、2位が日本製鋼所〈5631〉で−706円（−7.90%）の8,234円、3位がキオクシアホールディングス〈285A〉で−690円（−6.98%）の9,200円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは210銘柄、年初来安値を更新したのは10銘柄でした。