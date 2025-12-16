阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が１５日、大阪市内のホテルで行われた新人選手入団会見で、現役時代に同じ背番号「２５」を背負っていた日大ＯＢのＤｅＮＡ・村田修一２軍監督（４４）から授かった金言を生かしてプロでの飛躍を誓った。

偉大なＯＢに肩を並べたい。６日に行われた「日大野球部創部１００周年パーティー」で村田氏と初めて顔を合わせ、その思いは強くなった。「オーラが違いました。ああいう方が活躍するんだなと」。同氏は横浜、巨人で活躍。通算１８６５安打、３６０本塁打も放ち、本塁打王を２回獲得した強打者だ。

パーティーでは同氏から「阪神タイガースは本当に強い球団だし、自分の良さを発揮してとにかく頑張って」と言葉をもらったという。同じ番号を背負うことが決まり、「とにかく今は２５番は谷端と思ってもらえるような活躍をしなければいけない」と気合が入った。

入団前でありながら「勝負の世界に入る。緊張感であったり危機感が湧いてきた」と口にした。言葉の真意は「競争が一番レベルが高いところにあるし、このままでは通用しない」ということ。厳しい世界であることは理解している。その上で「ケガなく１年間出続け、５０安打を通過点に１００安打を目標に、新人王を目指してやっていきたい」と高らかに宣言した。新たに「２５」を背負う若武者が聖地で躍動する。