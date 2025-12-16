現役ドラフトで日本ハムから巨人に移籍した松浦慶斗投手（２２）が１５日、都内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は「５４」に決定。新調したオレンジのネクタイで会見場に登場し、「早くジャイアンツのユニホームを着て、東京ドームで野球をしたい」と心境を明かした。

水野編成本部長はアマスカウト時代から松浦を高評価していたという。「リストを見せてもらったときにうちのプロ編成が全員一致で松浦君でいきましょうと。わたしも賛同しました」と大きく期待した。

松浦は日本ハムでの４年間は１軍登板６試合に終わったが、武器は左腕から繰り出す威力のある真っすぐ。「直球が一番のアピールポイント。左ピッチャーで１５５キロはなかなかいないと自分でも思っている。そこをもっと向上させたい」と目を輝かせた。

巨人では昨季の現役ドラフトで日本ハムから獲得した田中瑛が活躍。「現役ドラフトには夢が詰まっていると思う。同じジャイアンツで“右の瑛斗、左の慶斗”と言われるように頑張りたい」と先輩に続いてみせる。

◆松浦 慶斗（まつうら・けいと）２００３年７月１日生まれ、２２歳。宮城県出身。１８６センチ、１０３キロ。左投げ左打ち。投手。大阪桐蔭から２１年度ドラフト７位で日本ハム入団。２５年度現役ドラフトで巨人移籍。プロ初出場は２２年９月２５日・楽天戦。ＮＰＢ通算６試合で０勝１敗１ホールド、防御率５・４０。