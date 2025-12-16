７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が４日に２ｎｄシングル「六等星」を配信リリースし、ミュージックビデオも公開された。大みそかにはワンマンライブ「ＢＮＳＩ ＴＨＥ ＬＩＶＥ “ＲＥ：零”」（東京・ＣＨＩＣ ＨＡＬＬ ＳＨＩＢＵＹＡ）を控え、注目度も上昇中。紙面でのインタビュー初登場で、「唯一無二」を掲げるグループのコンセプト、夢について聞いた。

ライブ中にあまり笑顔を見せない、ＭＣはしない、グループＳＮＳの投稿写真はモノクロ−ＢＮＳＩには、流行とは一線を画した明確な世界観があり、フェスなどでもそのスタイルを貫く。

ＹＵＩは「ライブですごくニコニコした笑顔を見せることは基本的にない」と言う。当初は「私たちはどんな目で見られているのか」（ＬＩＬＩ）と気になっていたが、「今では自分の表現に集中できている」（ＡＩ）と自信を持つ。

カラフルでキャッチーな楽曲を歌うガールズグループが支持される現代で、その路線には乗らなかった。「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ−この世界に引き算を−」という活動コンセプトで、日本文化が大切にしてきたわびさびなどにある「引き算の精神」を核とし、「削り落とす勇気」をテーマに掲げる。

グループには他グループなどで活動していたメンバーも在籍。ＬＩＳＡは「自分で咲く場所を変えたら、どこまで成長できるのかを試したくて、自ら（以前所属したグループの）卒業を選んだ」と明かし、「卒業を選んだ次の日にこのオーディションを見て、ここだと思った」と説明した。

ＭＡＹＡは加入前の活動で思い通りにはいかなかったことを振り返り涙。「このオーディションがあるのを知った時、日本独自のライブアイドル、唯一無二の存在で世界を目指すと（募集要項に）書いてあった。私も小さい頃から憧れたアイドルとして世界を目指したいと思った」と覚悟を決めている。一度は行き詰まる経験をした者も多く、再起への思いが強い。

海外への進出を大前提とし来年、再来年にも海外フェス出演を視野に入れている。ＲＥＩは「ＢＮＳＩの時代を作りたい。唯一無二のアイドルとしてＢＮＳＩ色に時代を染められたら」と力を込め、ＳＡＫＩは「“勝手に諦めてしまっている人”にチャレンジしてみよう、という姿勢を伝えたい」と決意。静かに壮大な挑戦が始まった。

◇ＡＩ ７月３日生まれ 東京都出身

◇ＹＵＩ ３月２９日生まれ 東京都出身

◇ＭＡＹＡ ８月４日生まれ 千葉県出身

◇ＲＥＩ １１月２８日生まれ 東京都出身

◇ＬＩＬＩ １１月２７日生まれ 静岡県出身

◇ＬＩＳＡ ９月２日生まれ 広島県出身

◇ＳＡＫＩ ３月９日生まれ 東京都出身

◆ＢＮＳＩ ＭＡＧＯＫＯＲＯ．ＰＲＯＪＥＣＴ「ＮＥＷ ＩＤＯＬ ＡＵＤＩＴＩＯＮ」第１弾アーティスト。グループのコアに置く思想は「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ−この世界に引き算を−」。東京を拠点に、国内だけでなく海外市場進出を大前提とする。楽曲、歌唱力、ダンス全てにおいて“ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ”の要素を押し出す。日本の精神性をグループの在り方、生きざま、パフォーマンスで伝える。