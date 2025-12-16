²£ÉÍÎ®À±¡¡º£Ç¯¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇË»»¦¡ÄÇ°´ê¤Îà³ÊÆ®µ»À¸´ÑÀïá¤ÏÍèÇ¯¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¼ç±é¤·¤¿£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤¬£±£´Æü¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó£±Ç¯È¾¤ÎÄ¹´ü´Ö¤ËµÚ¤ó¤ÀàºÂÄ¹á¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£Ç¯¤Ï½à¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤â¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¡£Ä¶Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡Öà²£ÉÍÎ®À±á¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Ç°´ê¤Îà³ÊÆ®µ»À¸´ÑÀïá¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¡¢²£ÉÍ¤Ïà¹¾¸Í¤Î½ÐÈÇ²¦áÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÇ®±é¡£Á´£´£¸²ó¤Î´ü´ÖÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¤Ç£¹¡¦£µ¡ó¤ÈÎòÂå¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤«¤éÍ·½÷¤ÎÍçÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤äÅ´·ý¡¢¥Ê¥À¥ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£²£ÉÍ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÕ²°¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½à¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê£¶·î¸ø³«¡Ë¤¬Àè·î¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ£±£·£³²¯£·£·£°£°Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¼Â¼ÌË®²è¤ÎÎòÂå£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡££²£°ÂåºÇ¸å¤È¤Ê¤ë£²£°£²£µÇ¯¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ç¤â²÷¿Ê·â¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÇä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤¬¡¢ÍèÇ¯¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö³ÊÆ®µ»´ÑÀï¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Å»ö¤ËË»»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡Øà²£ÉÍÎ®À±á¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡Ù¤³¤È¡£Í×¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»äÀ¸³è¤Î½¼¼Â¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Âç¤Î³ÊÆ®µ»¹¥¤¤ÎÎ®À±¤µ¤ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë³ÊÆ®µ»¤Î»î¹ç¤ò¡ØÍèÇ¯¤ÏÉ¬¤ºÀ¸´ÑÀï¤¹¤ë¡ª¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë£Ò£É£Ú£É£Î¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ë¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡²£ÉÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¶õ¼ê¾¯Ç¯¤Ç¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¶õ¼ê¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£³ÊÆ®²È¤ÈÇÐÍ¥¤Ç¾Íè¤òÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢º´Æ£¹À»Ô¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö½Õ¤Ë»¶¤ë¡×¡Ê£²£³Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤ÏÌòºî¤ê¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡££Ãµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢³ÊÆ®µ»´ÑÀï¤Ï³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤·¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤ËÂæËÜ¤¬¼¡¡¹¤ËÆÏ¤¤¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢²È¤Ç¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤àÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë»þ¡¢Â©È´¤¤ËÀ¸´ÑÀï¤ò²èºö¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦³ÊÆ®²È¤Î»Ñ¤¬¡¢Âç²Ï¤Ç±é¤¸¤ë¡ØÄÕ²°¤Î¼Çµï¤ËÌòÎ©¤Ä¡ª¡Ù¤È¼þ°Ï¤ËÁÊ¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´ÑÀï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Âç²ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ë¹ñÊõ¤ÎÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÂ³¡¹¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡£²£ÉÍ¤Î³ÊÆ®µ»´ÑÀï¤Ï¤«¤Ê¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë