¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ô£Ì¡Ë¡×ÇÆ¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£·¡Ë¤Îà°éÀ®·×²èá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î£µÆüÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±Âç²ñ¤«¤é¿·»þÂå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Î¿·¤¿¤Ê´é¤ËÂç´ä¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤ÈÂç´ä¤Ï¡¢£±£´Æü·§ËÜÂç²ñ¤Ç¤Î·è¾¡Àï¤ÇÄÔÍÛÂÀ¡õ¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤òÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¡£Ãª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¡Ê vs ¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÎÍâÆü¤È¤Ê¤ë¡¢£±¡¦£µÂçÅÄ¶è¤Ç¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Î°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥á¥¤¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²¦¼ÔÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¥¿¥Ã¥°¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âç´ä¤Î¼ÂÎÏ¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤Ë£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢£Ô£Í£Ä£Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¿·À¤Âå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯£±¡¦£´¤Ç¥À¥Ö¥ë²¦ºÂÀï¤ò¹Ô¤¦£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤È£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ¤Î£²¿Í¤À¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÂç¤¤ÊÂÎ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢½À¤é¤«¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¿·ÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂç´ä¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÃÝ²¼¡¢ÄÔ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍ£°ì¡¢¤½¤·¤ÆÀäÂÐÅª¤ËÈà¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï·Ð¸³¤À¡£¤½¤ì¤òÊä¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â£±¡¦£µ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë»î¹ç¤òÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ´ÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Î°úÂà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¤ÏÆâÆ£Å¯Ìé¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤¬Â³¡¹¤È¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÃª¶¶¤Î°úÂà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·ÆüËÜ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Âç´ä¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡££Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¾åÂ¼¡ÊÍ¥Ìé¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ë¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¼¡¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²¶¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢º£Ç¯¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇËþÂ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¡£
¡¡»þÂå¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë£±¡¦£µ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·ÆüËÜ¤Î²ñ¾ì¤ò£Ô£Í£Ä£Ë¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤ë¡£