°æ¾å¾°Ìï¤ËÄ©¤à¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡¡Êì¹ñ¤ÎÌ¾Çì³Ú¤¬ÃÇ¸À¡Ö¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç³Î¼Â¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡Ì¾Çì³Ú¤â¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î°µ¾¡¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï£²£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÃæÆîÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Ï£Ì£Á£Ö£É£Ð¡×¤Ï¡Ö¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Ù¥ê¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬°æ¾å¾°Ìï£ö£ó¥Ô¥«¥½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÇ¸À¡ØÈà¤Ï²õ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥á¥¥·¥³¤ÎÌ¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥°¥Ê¥·¥ª¡¦¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Ù¥ê¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ê¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¡Ö¤½¤Î»î¹ç¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿À¤Ëµ§¤ë¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Èà¡Ê¥Ô¥«¥½¡Ë¤Ï²õ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î¾¯Ç¯¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿»ºÊª¤Ç¡¢Èà¤é¤¬°é¤Æ¾å¤²¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°æ¾å¤Î¤è¤¦¤Ê²øÊª¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ì¤Ð¡¢´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¡Ê°æ¾å¡Ë¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤À¡£ºÇ½é¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¡Ê¥Ô¥«¥½¤Ï¡Ë³Î¼Â¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»î¹ç¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Æ±µ»ö¤Ï¡Ö¤Þ¤À£²£µºÐ¤Î¥Ô¥«¥½¤Ï£³£²¾¡£°ÇÔ£±Ê¬¤±¤Îµ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£²£µ¾¡¤Ï£Ë£Ï¾¡Íø¤À¡£¤·¤«¤·¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢°æ¾å¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ç¶þ»Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£