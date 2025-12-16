「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。「爆弾」（永井聡監督）で狂気をはらんだ謎の中年男を演じ、助演男優賞を受賞した佐藤二朗（５６）は、新作映画の撮影のために欠席。ビデオメッセージを寄せ「マジうれしいです」「マジ感謝です」と連呼した。

約２分半のメッセージ冒頭、佐藤は悔しそうな表情で体を揺らし「本当に（表彰式に）行きたかったです」と平謝りした。関係者によると、佐藤が原作・脚本・主演を務める映画「名無し」（城定秀夫監督、来年５月公開）で１００人規模のエキストラを集める撮影日と重なり、泣く泣く欠席となった。

「爆弾」では連続爆破事件の鍵を握るとされる正体不明の男・スズキタゴサクを怪演した。この日は黒い帽子をかぶり怪しげな姿で登場し「タゴサクは坊主頭に十円ハゲがある役でしたけど、今撮影している映画がそれ以上に人様に見せられない髪形でして」と重ねて謝罪。新作でも、得体の知れない役柄で腕を振るっているようだ。

報知映画賞には２０１５年、助演男優賞を受賞した俳優・本木雅弘（５９）の花束ゲストで登壇した。１０年後に自身が受賞者となったことに「マジうれしいです、マジ感謝です！」と歓喜。あまりに率直な言葉に会場は笑いと祝福に包まれた。

劇団の役者と会社員を繰り返した２０代を経て、「自分のための爪痕は残さない」を信条に、助演を中心にキャリアを重ねてきた。今作では準主役として興行収入２５億円のヒットに導き「僕のように壁みたいな、臼みたいな顔をした何の変哲もない中年おやじが、（作品の）真ん中あたりに行くのは日本の映画界において悪いことではない」と積年の思いをあらわにした。

製作、共演陣、観客に感謝し「助演男優賞をいただき本当にマジうれしいです。ガッツポーズです」。最後にもう一度、力強く拳を握った。（奥津 友希乃）

◆佐藤 二朗（さとう・じろう）１９６９年５月７日、愛知県生まれ。５６歳。劇団での活動を経て、２０００年にＴＢＳ系ドラマ「ブラック・ジャック２」出演を機に、映像にも活躍の場を広げる。０８年、テレビ朝日系「拝啓トリュフォー様」で地上波ドラマ初主演。福田雄一監督作品で重宝され、１１年のテレビ東京系「勇者ヨシヒコ」の仏役が話題に。主な作品はドラマ「浦安鉄筋家族」、映画「さがす」など。

◆選考委員 浅川貴道（読売新聞文化部映画担当）、荒木久文（映画評論家）、見城徹（株式会社幻冬舎代表取締役社長）、藤田晋（株式会社サイバーエージェント代表取締役会長）、松本志のぶ（フリーアナウンサー）、ＹＯＵ（タレント）、ＬｉＬｉＣｏ（映画コメンテーター）、渡辺祥子（映画評論家）の各氏（五十音順）とスポーツ報知映画担当。